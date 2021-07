Stendere e i panni è un’incombenza che in pochi amano e fanno con piacere. Se le lavatrici vanno fatte con estrema cura per evitare danni irreversibili, i panni vanno stesi con altrettanto impegno in modo che poi non si stropiccino.

È sempre importante stendere nel giusto verso i panni, pizzicandoli con le mollette nei punti strategici in modo che non si sgualciscano. Oggi però vedremo perché dobbiamo assolutamente fare attenzione a questo rischioso, ma comune errore che facciamo tutti quando stendiamo i panni.

Un nemico naturale

Quando stendiamo i nostri panni d’estate sappiamo che si asciugheranno in fretta e in maniera completa. Grazie al calore del sole, inoltre, avremo anche una naturale azione antisettica che igienizzerà i nostri capi. Molto meglio dell’inverno in cui i panni restano umidi, non si asciugano e finiscono per puzzare.

Non dobbiamo cantare vittoria troppo presto, però, perché c’è un nemico che minaccia i nostri abiti stesi se non saremo bravi a calcolare i tempi.

I raggi solari sono i nostri alleati per asciugare i capi di abbigliamento nel modo giusto, ma possono anche trasformarsi in pericolosi aggressori: il sole può rovinare i capi, stingere i colori e invecchiare i nostri abiti. Se vogliamo evitare questo problema, dobbiamo sempre controllare il tempo in cui lasciamo i panni al sole. Mai lasciarli più di una mezza giornata e ritirarli subito quando sono secchi.

Se li lasceremo per molte ore o addirittura per giorni, ci ritroveremo con abiti rovinati, scoloriti e addirittura rimpiccioliti e rischieremo di dover buttar via un sacco d abiti. Per questo motivo, dobbiamo sempre fare attenzione a come li stendiamo e avremo sempre capi perfetti come appena acquistati.

Se i nostri capi dovessero stingersi in lavatrice o al sole possiamo usare questa tecnica per salvarli e trasformarli in capi alla moda.