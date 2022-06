Attenzione a questo rimedio per ridurre le macchie scure sul viso o sulle braccia che compaiono con l’abbronzatura perché potrebbe essere pericoloso

Non aspettiamo altro da un intero anno che metterci su una sdraio ed in tutto relax per esser baciati dal sole. Spesso però ci imbattiamo in qualche inconveniente: le macchie scure sul viso. Questa discromia si chiama melasma e si verifica anche se ci siamo protetti adeguatamente con creme o spray solari. Ad essere più esposti al problema sono i fototipi più scuri, dalle carnagioni olivastre. Le macchie solari sono assai insidiose perché possono comparire anche dopo qualche giorno allorquando la tintarella va a diminuire. Come riportato dal sito Humanitas, il melasma può esser causato da una disfunzione ormonale. Non di rado compaiono proprio nel periodo della gravidanza. Altra causa potrebbe essere proprio nella composizione della crema solare. Se quest’ultima contenesse profumo allora la reazione con i raggi del sole, porterebbe alla comparsa delle macchie.

Le macchie solari sono frutto di sovraproduzione di melanina, il pigmento che conferisce colore ad occhi, pelle e capelli. Come sappiamo l’abbronzatura, quindi la produzione di melanina, sono le reazioni del nostro corpo ai raggi UV. Dopo qualche giorno dall’esposizione solare, le macchie grigio-marroni potrebbero far capolino sul nostro volto. Solitamente si attenuano fino a scomparire con delle sedute di micro-peeling o l’applicazione locale di creme schiarenti sotto consiglio del dermatologo. Affidarsi al fai da te potrebbe rivelarsi assai pericoloso.

Il succo di limone

Fra i rimedi casalinghi più gettonati per risolvere il problema delle macchie solari, c’è il succo di limone. È assolutamente un falso mito: l’acido citrico contenuto nel succo di limone non schiarisce le macchie iperpigmentate di melanina. Semplicemente agiscono a diversi livelli del derma. Le macchie si formano in uno strato più profondo rispetto a quello dove agisce il limone. Quest’ultimo può persino dimostrarsi nocivo e controproducente. Il limone, come tutti gli agrumi, è ricco di cumarina, una sostanza che alla stregua dei profumi ci rende più sensibili alla luce e al sole. Questo componente foto-sensibilizzante potrebbe addirittura mettere in risalto le famigerate macchie.

Acqua ossigenata

Fortemente sconsigliata, poi, l’applicazione sulle macchie scure dell’acqua ossigenata. Il potere sbiancante di quest’ultima è dovuto al perossido di idrogeno che può causare irritazioni. Inoltre potrebbe schiarire talmente tanto la zona della macchia che ne risulterebbe bianca rispetto al resto dell’incarnato.

Attenzione a questo rimedio per ridurre le macchie perché, infatti, potrebbe nuocere alla nostra salute.

