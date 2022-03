La nuova e bella stagione ormai ufficialmente alle porte, si celebra anche grazie all’esplosione di colori e profumi dalla natura, ma non solo.

È innegabile che la componente floreale sia il primo pensiero che salta in mente pensando alla primavera e per questo rivolgiamo attenzione al giardinaggio.

Passato l’inverno spoglio e secco, è tempo di veder sbocciare cascate di fiori dalle forme e sfumature più strane e variegate.

Ma anche affidarsi alle specie più comuni, come le petunie, andando alla ricerca di trucchetti e stratagemmi per renderle ancora più sane e rigogliose.

Dunque, i nostri giardini, terrazzi o balconi, per quanto piccoli, si trasformano, diventando vere oasi dalle nuances arcobaleno. Una filosofia che sposa anche il settore della moda.

I colori pastello invadono tanto la manicure quanto gli indumenti nell’armadio e sfumature dolci e luminose vengono scelte per rinfrescare l’acconciatura.

Se i colori, siano essi fluo e vivaci oppure appunto pastello, rappresentano una sorta di evergreen ad ogni primavera, c’è spazio anche per nuovi trend.

Infatti, se vogliamo essere promosse a vere regine di stile nei prossimi mesi, dobbiamo fare attenzione a questo piccolo dettaglio su abiti e accessori.

Non si tratta di spille costose o di qualcosa di particolarmente impegnativo, quanto più di un complemento che si adatta perfettamente a tutte le età.

Anzi, questo dettaglio dal design fresco e sbarazzino sarebbe l’ideale non solo per essere alla moda, ma anche per sfoggiare un look giovanile ma garbato.

Senza ulteriori indugi, sveliamo che la nuova intuizione lanciata dal mondo del fashion è il fringe trend, che ha come protagoniste appunto le frange.

Attenzione a questo piccolo dettaglio su abiti e accessori per essere vere regine di moda e stile in primavera

Non solo le grandi firme come Prada o Valentino, ma anche le collezioni di marchi più mainstream come Zara o H&M si vestono di frange.

Possono essere più o meno lunghe e vistose, colorate o neutre e si trovano su borse e zainetti, ma anche su abiti, gonne o cardigan.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, le esigenze e i portafogli: la frangia impreziosisce e vivacizza ogni capo o accessorio, esprimendo libertà e fantasia.

Un dettaglio minimal ma molto chic, perfetto per dare una ventata d’aria fresca al look di primavera.