Tranquilli non si riesce a stare. E proprio quando meno te lo aspetti arriva quel messaggio perfetto, che sembra vero in tutto, ma in realtà è solo una truffa. E così purtroppo è successo. Infatti c’è un altro SMS che gira e se lo si riceve bisogna subito eliminarlo. Quindi attenzione a questo pericoloso messaggio che sta arrivando sugli smartphone di molte persone perché è una bellissima truffa.

Ormai se ne stanno inventando di tutti i tipi

Il vero problema è che uno non sa nemmeno cosa aspettarsi, perché ogni giorno esce una truffa nuova. Qualche settimana fa era quella del pacco di Poste o di Amazon, che è rimasto bloccato in magazzino e per sbloccarlo si doveva cliccare su un link. E sicuramente un pacco fermo da qualche parte, nell’era dello shopping online, c’è. Quindi chissà quanti avranno cliccato su quel link. E oggi c’è una nuova truffa che circola, a cui bisogna fare molta attenzione. Poi spesso si sovrappongo più truffe di fila e la voglia di lanciare il cellulare dalla finestra è tanta.

Attenzione a questo pericoloso messaggio che sta arrivando sugli smartphone di molte persone

Vediamo allora qual è questa nuova truffa che sta colpendo moltissime persone. Si tratta in realtà di un semplice SMS e non di un messaggio WhatsApp. Il messaggio arriva da un numero che non si ha in rubrica. Possono essere vari numeri, uno di questi però è +39 350 944 6591.

Il contenuto del messaggio può sembrare a tutti gli effetti reale poiché chiede di essere richiamati ad un determinato numero perché siamo stati cercati. “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343453 baci”, questo è il messaggio che compare.

Il messaggio quindi può sembrare vero, molte volte riceviamo delle telefonate a cui non rispondiamo e poi ci arriva il messaggio dicendo se li richiamiamo. Il problema qui non è il numero del mittente, ma il numero da richiamare. Infatti sembra essere un numero totalmente inventato, dato che in Italia nessun numero inizia così. Quello che bisogna fare dunque è cancellare il messaggio e non chiamare assolutamente il numero.

E se vogliamo possiamo anche bloccare il mittente, in questo modo da parte di quel numero non riceveremo più messaggi o telefonate. Lo abbiamo messo nella famosa lista nera del nostro smartphone. Molto importante quindi controllare gli SMS e soprattutto il telefono degli anziani, che magari vedendoci poco tendono a cliccare dove non dovrebbero.

