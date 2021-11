I capi in pelle non sono soltanto di tendenza in questo momento, ma sono sempre garanzia di stile. Avere un chiodo in pelle nell’armadio è una prerogativa per un look sempre impeccabile e affascinante. Che lo indossi una donna o un uomo è impossibile non notarli e commentare e apprezzare i loro gusti in fatto di stile.

Oggi gli anfibi e più in generale gli stivali in pelle sono davvero di tendenza. Abbinati sotto un vestito midi rendono il tutto più glam e meno formale. Oppure con uno stupendo blazer in tinta e di pelle danno quell’aspetto rock che tanto amiamo.

Pochi lo immaginano ma per pulire e lucidare anfibi e borse in pelle basta questo prodotto economico

Mantenere gli accessori e i capi in pelle non è sempre facile. Anche se si tratta di prodotti che durano davvero a lungo, l’usura può rovinarli con il tempo. Magari abbiamo macchiato le nostre scarpe con del fango che seccandosi ha lasciato l’alone. Oppure semplicemente abbiamo notato che non hanno più la brillantezza di un tempo e si sono opacizzati.

Prima di ricorrere a rimedi casalinghi che ci sembrano innocui è meglio controllare se possibile le indicazioni del produttore. Magari hanno subito dei trattamenti particolari e possono rovinarsi, soprattutto se sono firmati. Meglio non rovinare una delle borse costose che abbiamo tanto desiderato con metodi fai da te. Per pulire e lucidare gli anfibi o i prodotti in pelle in generale meglio usare il sapone per selle.

Esattamente, questo prodotto usato in tutte le scuderie è davvero miracoloso in fatto di risultati. Sul mercato ne esistono di diversi tipi e di diverse marche, ma fatti per tutte le tasche. Utilizzabile per ingrassare e lucidare gli anfibi è perfetto anche per borse, giacche in pelle, divani e accessori in cuoio. L’unica accortezza da avere è che questo sapone a base di glicerina è consigliato per la pelle liscia.

Utilizzarlo è semplice, in genere si presenta in un contenitore circolare con una spugna in dotazione. Basterà prelevare un po’ di prodotto con la spugna e passarlo sull’oggetto da rinnovare con movimenti circolari. Continuare il procedimento partendo prima dalle eventuali macchie e poi su tutta la superficie.

Precauzioni

L’importante è non usare mai l’acqua per diluirlo, solo per risciacquare la spugnetta. Una volta felici del risultato basterà passare un panno morbido asciutto per eliminare i residui. Se poi vogliamo un effetto super brillante allora passiamo anche del lucido.

Ecco, quindi, che pochi lo immaginano ma per pulire e lucidare anfibi e borse in pelle basta questo prodotto economico. Utilizzando questo prodotto i nostri anfibi in pelle saranno sempre come nuovi. Un particolare non indifferente sia per le donne che per gli uomini, in effetti. Un paio di scarpe lucide e senza macchie è uno dei segreti per essere sempre ben vestiti e alla moda.

