Fine giugno top per Ariete e Gemelli mentre per questo segno zodiacale si prevedono turbolenze a causa di Giove e Marte retrogradi

Torniamo con l’appuntamento più atteso. L’oroscopo. Il mese di giugno è iniziato alla grande per alcuni segni zodiacali, mentre altri stanno ancora attendendo il loro momento di gloria. Arriverà presto, basta solo pazientare.

Per esempio, l’Ariete per primo ha dovuto combattere con le unghie e con i denti, prima di vedere uno spiraglio di luce nel suo cammino. L’Ariete, infatti, è uno di quelli che ha visto il sole dopo la tempesta, come si suole dire.

Da quando è iniziato il nuovo anno 2022, la sua crescita, nella scaletta dei segni più fortunati, non si è arrestata. Tanto che è sempre tra le prime posizioni in classifica. E concluderà anche in bellezza, perché si prevede un fine giugno top per Ariete e Gemelli.

Cosa dicono le stelle

L’Ariete, il primo segno dello zodiaco, governato dal Pianeta Rosso, sta ricevendo tante soddisfazioni, sia in ambito professionale, che in quello sentimentale. Sarà la grinta, la determinazione o la passione che mette in tutto, ma l’Ariete è uno dei segni più fortunati del 2022.

Con Marte sempre presente che gli dona la giusta carica, l’Ariete continuerà ad avere successo e tutto il sudore sulla fronte verrà ricompensato con risultati straordinari. Quindi, occhio ad eventuali promozioni e progressioni di carriera. Inoltre, la posizione di Marte rende intraprendenti e capaci di affrontare qualsiasi situazione.

Anche nel campo amoroso, la fine di giugno promette bene. Soprattutto, per le coppie che hanno in progetto di sposarsi o di creare una famiglia. Per i single, invece, ci sarà Venere a tendere una mano. Chissà se è la volta buona di trovare l’anima gemella.

Anche per i Gemelli, la settimana conclusiva di giugno sarà al top. La forte congiunzione astrale sorride e schiaccia l’occhiolino. E per fortuna, diremmo. Ultimamente, infatti, il Gemelli ha dato segnali di cedimento. Grazie ai Pianeti potrà risollevarsi, sia per quanto riguarda l’amore, che per il lavoro.

Fine giugno top per Ariete e Gemelli mentre per questo segno zodiacale si prevedono turbolenze a causa di Giove e Marte retrogradi

Purtroppo, nella classifica dei segni più fortunati, occupa l’ultimo posto il Capricorno, che chiuderà il mese con qualche turbolenza. Gli astri si trovano in posizione retrograda e questo non ci voleva. Giove simboleggia la prosperità economica, mentre Marte rappresenta la carica positiva.

Essendo entrambi in moto retrogrado, non ci aspettiamo nulla di eclatante per la fine di giugno. Tuttavia, abbiamo imparato, dall’Ariete per esempio, che non può piovere per sempre. Dunque, cari Capricorno, dobbiamo solamente attendere l’arrivo di tempi migliori.

