Precisione, cura ed eleganza sono le parole d’ordine per un outfit da urlo. L’abbigliamento rappresenta il nostro modo di essere e di presentarci agli altri. Attraverso il giusto abbinamento di vestiti e accessori riusciamo a trasmettere agli altri la nostra personalità, ma non solo. L’outfit rappresenta anche il nostro biglietto da visita e se l’abito non fa il monaco, dobbiamo pur sempre fare attenzione a ciò che indossiamo. Non importa il tipo di look che scegliamo di avere, serve piuttosto un po’ di buongusto.

Ci sono però quelle situazioni in cui pur vestendoci con abiti alla moda e ricercati, rischiamo comunque di dare all’occhio… in senso negativo. Come mai? Quale può essere l’errore fatale che manda all’aria un intero abbigliamento (quasi) perfetto?

Attenzione a questo accessorio che rischia di rovinare un outfit perfetto

L’errore fatale riguarda gli accessori, precisamente le borse. In un precedente articolo (link qui) avevamo parlato delle borse adatte ad ogni occasione per evitare errori di stile. Questa volta ci soffermeremo invece su un particolare tipo di borsa che non dovremmo mai utilizzare: stiamo parlando delle imitazioni o comunemente dette “borse contraffatte”. Per prima cosa, vendere oggetti contraffatti configura il reato di cui all’art. 474 c.p., introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. D’altra parte, anche chi li acquista potrebbe rischiare una sanzione qualora il prodotto non sia destinato all’uso personale. Ma tralasciando in questa sede le questioni legali, ciò che ci interessa è il buon gusto che dovrebbe caratterizzare il nostro outfit.

Perché dovremmo evitare le contraffazioni

Utilizzare una borsa da imitazione fa perdere valore ad ogni cosa che indossiamo. Spesso le imitazioni sono grossolane e non riproducono fedelmente l’originale. Il risultato è un miscuglio di simboli e lettere (tipici di molti marchi famosi) messi a casaccio e poco armoniosi tra loro.

Per non parlare poi dei tessuti. I prodotti contraffatti sono tali perché rivenduti a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei prodotti originali. Va da sé che anche i tessuti usati per produrli non siano spesso dei migliori.

Un abbigliamento elegante e di classe accostato ad una borsa da imitazione, ci duole ammetterlo, è un pugno nell’occhio. Quindi, attenzione a questo accessorio che rischia di rovinare un outfit perfetto. Meglio una borsa da pochi euro ma neutra e senza marca che opinabili imitazioni dal risultato spesso scadente.