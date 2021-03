Amati e gettonatissimi, anche per questa primavera estate i jeans sono la certezza delle passerelle. Un capo intramontabile che non passa mai di moda grazie al tessuto resistente ma comodo. Tutti abbiamo nell’armadio almeno un jeans a cui siamo affezionati ed è per questo motivo che la Redazione vuole mostrare dei trucchi indispensabili per avere sempre jeans come nuovi.

In “3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere jeans perfetti e sembrare più magri”, consultabile cliccando qui, vengono svelate alcune informazioni utili per slanciare la figura solamente con un paio di jeans. In questo articolo, invece, l’attenzione è rivolta al lavaggio del tanto amato blue jeans.

Attenzione a questi consigli pratici perché sono indispensabili per chi indossa spesso i jeans

Non bisogna mai sottovalutare il lavaggio dei jeans. Un solo errore può danneggiare il tessuto, fargli perdere elasticità e morbidezza. Dunque, ecco il procedimento corretto per lavare i jeans.

Il tessuto denim non va lavato a temperature superiori ai 30 °C. In questo modo, i jeans elastici appariranno sempre al massimo della loro forza.

Altro trucco indispensabile è quello di girare sempre i jeans prima di inserirli in lavatrice. Con questo metodo, i colori resteranno brillanti molto più a lungo. Altro aspetto importante, è il detersivo da utilizzare per il lavaggio. Non c’è una regola specifica per il detersivo. Vanno bene quasi tutti i detergenti anche se si consiglia di evitare quelli dall’azione sbiancante.

Quando i jeans sono nuovi, per il primo lavaggio è consigliato scegliere un programma per capi delicati e impostare una centrifuga leggera, ad esempio sui 400 giri. In questo modo, si eviterà anche di stirarli, poiché la centrifuga più leggera non elimina tutta l’acqua dal tessuto. Dunque, una volta messi ad asciugare, i jeans verranno stirati naturalmente dal peso dell’acqua che distenderà i tessuti.

Infine, per farli asciugare senza rovinarli, bisogna appendere i jeans rigorosamente al rovescio. I colori non sbiadiranno. E quindi, attenzione a questi consigli pratici perché sono indispensabili per chi indossa spesso i jeans.