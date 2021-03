La settimana come da attese è iniziata in rosso per poi lasciare alle spalle già dalle prime ore di contrattazione i minimi della giornata. Se la nostra view è corretta, i minimi odierni saranno stati probabilmente quelli della settimana intera.

I minimi settimanali dei mercati azionari sono stati già segnati? Molto probabilmente.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 29 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.880

Eurostoxx Future

3.840

Ftse Mib Future

24.250

S&P 500 Index

3.971.

La previsione annuale proietta ancora rialzi di breve termine

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 26 marzo

Previsioni per la settimana del 29 marzo

Ecco cosa abbiamo scritto nel weekend:

il minimo settimanale dovrebbe formarsi nella giornata di lunedì, e poi si dovrebbe lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di giovedì, ultimo giorno prima della chiusura per le festività pasquali.

Livelli di prezzi attesi dal 29 marzo al 2 aprile

Dax Future

area di minimo 14.624/14.746

area di massimo 15.005/15.151

Eurostoxx Future

area di minimo 3.773/3,805

area di massimo 3.879/3.901

Ftse Mib Future

area di minimo 24.085/24.200

area di massimo 24.675/24.900

S&P 500 Index

area di minimo 3.916/3.956

area di massimo 4.005/4.059

Oggi sono state toccate al millesimo le area di minimo. Ora la direzione, è verso il raggiungimento delle area di massimo per/entro la giornata di giovedì.

I minimi settimanali dei mercati azionari sono stati già segnati?

Ecco la mappa e le indicazioni operative per la giornata di martedì 30 marzo:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione di breve con la chiusura giornaliera del 30 marzo inferiore a 14.686. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 14.428.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione di breve con la chiusura giornaliera del 30 marzo inferiore a 3.787. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 3.727.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione di breve con la chiusura giornaliera del 30 marzo inferiore a 24.000. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 23.650.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione di breve con la chiusura giornaliera del 30 marzo inferiore a 3.916. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 3.853.

Strategia operativa

Continuare a stare Long multidays sugli indici azionari analizzati nei paragrafi precedenti.

Si procederà per step.