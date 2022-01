È arrivato questo fatidico momento della nostra vita. Abbiamo finalmente deciso di comprare casa. Vogliamo fare questo passo importantissimo. La banca ci ha dato il via per un mutuo che ripagheremo per i prossimi 30 anni, ma ne deve valere la pena. Quindi abbiamo bisogno di mettere in pratica qualche accortezza per essere veramente sicuri che sia l’investimento giusto. Per portare avanti questa scelta dobbiamo esserne convinti e affidarci a persone competenti. Ma alcuni dettagli possiamo già valutarli da soli.

Attenzione a questi 3 importantissimi dettagli che ci faranno perdere un sacco di soldi nella ristrutturazione della nuova casa

Una casa si può presentare in diverse condizioni. Nuova, semi nuova o vecchia, dipende tutto da ciò che vogliamo farne. Ma ci sono delle spese ingenti che, se non valutate precedentemente, rischieranno di farci perdere molti soldi. Il budget che abbiamo a disposizione deve essere ben diviso e non possiamo spenderlo tutto in lavori grossi e soprattutto lunghissimi. Per ogni tipo di ristrutturazione che vogliamo portare avanti è importante non farsi ingannare a lungo dall’entusiasmo iniziale. Nel caso in cui non fossimo ereditieri di qualche appartamento di famiglia e quindi dovessimo acquistare una casa ex novo, ecco alcuni accorgimenti.

Per prima cosa proviamo semplicemente a immaginarci camminare nella casa nuova, tra i nostri mobili nuovi e alcuni vecchi che ci ricordano casa. Quell’angolo in fondo al soggiorno è perfetto per le nostre piante grasse. Una volta immersi per un secondo in questa bellissima sensazione, possiamo tornare ad essere razionali. È arrivato il momento di fare domande specifiche ai venditori dell’immobile. Prestiamo quindi attenzione a questi 3 importantissimi dettagli che ci faranno perdere un sacco di soldi nella ristrutturazione della nuova casa, se non valutati adeguatamente.

Le tubature

Per prima cosa valutiamo lo stato delle tubature. Che siano quelle di scarico o quelle dell’acqua l’importante è che non siano troppo vecchie e usurate. L’ideale è che abbiano meno di 15 anni, in questo modo potremo evitare anche in incappare in tubature rivestite con sostanze tossiche come i metalli pesanti. Se i condotti sono integri eviteremo di dover smantellare pavimenti e muratura, dovendo intervenire solo su situazioni minori. Come nel caso di uscita del tubo di scarico per la nuova lavastoviglie in cucina.

I bagni

Un’altra cosa da valutare sono i bagni. Se siamo degli acquirenti con poco margine di spesa, non dobbiamo avere molto timore scegliendo una casa con bagni in buono stato. Infatti, i lavori di ristrutturazione possono costare parecchio se si deve rifare da capo l’intero bagno padronale. Un conto sarà piastrellare con delle fantasie originali. Un conto sarà spostare i tubi o gli scarichi per sostituire sanitari malandati.

Gli infissi

Infine, un’altra cosa sono gli infissi. Questi sono importantissimi perché rendono la nostra casa sana. Calda d’inverno e fresca d’estate. Bisogna valutare di quanto sono datati e che tipo di struttura hanno. Evitiamo di comprare una casa con infissi in acciaio. Non trattengono il caldo all’interno e hanno un sacco di problemi di spifferi. Anche questa spesa, se non valutata, ci costerà una buona parte del nostro budget.