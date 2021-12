Eccoci qui, amanti delle piante, ma la dote del pollice verde proprio non ci appartiene. Apprezziamo gli angoli verdi a casa dei nostri amici. Rimaniamo estasiati di fronte ad una bella orchidea fiorita. Ma quando le portiamo a casa, ci ritroviamo con una pianta che non cresce o addirittura muore nel giro di pochi giorni. Eppure, noi ci sforziamo, mettiamo la sveglia per dargli l’acqua o spostarle al sole, ma nessuno sforzo sembra funzionare. Niente paura, ecco la soluzione perfetta per noi.

Ecco la tipologia più adatta a noi

In natura esistono tutta una serie di piante che possono o meno fare al caso nostro. Se siamo spesso fuori casa tra lavoro e impegni vari, può darsi che le piante impegnative non facciano al caso nostro. Ci dimentichiamo di dargli da bere ogni giorno, di spostarle la mattina in una zona soleggiata della casa. Oppure non abbiamo il concime giusto o il vaso adatto per farle crescere al meglio. Beh, la soluzione sono le piante grasse o, per meglio dire, le piante succulente.

Questo metodo totalmente gratuito trasformerà le nostre piante grasse in un elemento di design

Andiamo quindi dal nostro fioraio preferito e subito ci accorgiamo che ne esistono di tutti i tipi: ciccione, longilinee, piccole o grandi. Ci basterà sceglierne una grande o due o tre piccoline e il gioco sarà quasi completo. Una volta tornati a casa con un ricco bottino di piantine pelose e spinose, dobbiamo solo cercare in casa questi oggetti che tutti abbiamo. Le cose che ci serviranno sono due: una busta di plastica nera e la confezione in legno di un vino a nostra scelta. A seconda della dimensione della scatola non sarà necessario avere della terra in più, ci basterà usare quella nei vasi appena acquistati.

Per prima cosa prendiamo la scatola e la isoliamo con un bello strato di busta di plastica. Proprio così! Per evitare che l’acqua possa gonfiare il legno dovremo ritagliare la busta seguendo il perimetro della scatola e farla aderire bene alle estremità. Se ci sembra che la busta non stia aderendo bene, possiamo aggiungere anche qualche pezzetto di nastro isolante qua e là, senza esagerare. Dopo di che, il gioco è fatto.

Prendiamo con cura le nostre piantine e, insieme alla terra, le posizioniamo dentro la scatola a nostro piacimento. Pressiamo con le mani un po’ la terra per renderla compatta e mettiamo un po’ di acqua, ricordiamoci di aggiungerla a cadenza fissa. Durante il periodo invernale, teniamole a temperatura tra i 4 e i 7 °C in vista della fioritura estiva. Questo metodo totalmente gratuito trasformerà le nostre piante grasse in un elemento di design in pochissimo tempo. Abbiamo creato il nostro angolino verde e, allo stesso tempo, siamo stati originali.