Dopo un lungo ribasso che ha accompagnato il titolo per quasi tutto il 2021, il mese di dicembre e questo inizio gennaio sembrano avere portato serenità su Rocca Salimbeni. Da diverse settimane, infatti, le quotazioni si sono stabilizzate in prossimità di area 0,9 euro. Questa situazione sta creando una fortissima tensione tra i rialzisti e i ribassisti che potrà sbloccarsi solo a seguito della rottura di alcuni livelli chiave che andremo a individuare nella prossima sezione.

Il volano di questo futuro movimento direzionale potrebbe arrivare da operazioni di fusione che coinvolgerebbero la banca senese. Già in passato, infatti, Banca MPS era stata sotto la lente di Unicredit, ma le nozze erano andate in fumo per divergenze sulla dote che lo Stato doveva dare all’istituto bancario senese.

Tuttavia, questo scenario non è del tutto archiviato. Tra gli scenari pubblicati per il 2022 sul titolo Banca MPS, infatti, non è escluso un ritorno dell’interesse di Unicredit.

In attesa di vedere quale sarà lo scenario futuro, ricordiamo la valutazione del titolo bancario. Il rapporto prezzo/utili (PE) di Banca MPS è molto inferiore a quello della media del settore bancario con una sottovalutazione superiore al 50%. Analogo risultato si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

In generale le raccomandazioni degli analisti sul titolo non sono buone. Il consenso medio è alleggerire con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 4% circa.

Se superasse l’ostacolo in area 1 euro il titolo Banca MPS potrebbe rapidamente guadagnare il 40%: le indicazioni dell’analisi grafica

Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 10 gennaio a quota 0,917 euro in ribasso dell’1,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni sono molto vicine alla fortissima resistenza in area 0,998 euro. Questo livello ha un ruolo chiave per il futuro del titolo della banca senese. Infatti, se superasse l’ostacolo in area 1 euro il titolo Banca MPS potrebbe rapidamente guadagnare il 40% raggiungendo la massima estensione del rialzo in area 1,4184 euro.

Qualora il break rialzista non dovesse andare in porto il ribasso potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, le quotazioni potrebbero raggiungere a massima estensione in area 0,47 euro.