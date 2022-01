Quando sarà il momento giusto per acquistare azioni Agatos?

Allo stato attuale la situazione grafica del titolo è abbastanza incerta e non da’, ancora, molte speranze ai rialzisti. Questo stato di cose non fa che rendere sempre più attuale il report di agosto quando scrivevamo di Un titolo azionario sempre in bilico tra l’esplosione rialzista e il tracollo.

Tuttavia, ci sono importanti indizi che confermano la volontà della società di realizzare il piano industriale 2021-2025. Qualche settimana fa, infatti, la società ha venduto della partecipazione del 20% in Agatos Green Power Trino, titolare dell’autorizzazione per realizzare un impianto fotovoltaico. La cessione porterà in cassa 3,2 milioni di euro.

La valutazione del titolo Agatos

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Agatos risulta essere sopravvalutate. Si salva solo il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione del 35%.

Un aspetto molto interessante del titolo è legato alle prospettive di crescita degli utili. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per una crescita media annua per i prossimi tre anni del 100% circa, un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Quando sarà il momento giusto per acquistare azioni Agatos? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 10 gennaio a quota 0,902 euro in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma da alcune settimane è bloccata nella parte alta del trading range individuato dai livelli 0,844 euro (I obiettivo di prezzo) e 0,9112 euro. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,844 euro aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi: 0,668 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,492 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti, invece, prenderebbero il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,9112 euro. Va chiarito che, a causa della lunga fase laterale, al momento non è possibile individuare con precisione i possibili obiettivi rialzisti. Sarà possibile farlo non appena si avrà la certezza dell’inversione rialzista.

Da notare che c’è un segnale di acquisto del BottomHunter in corso, mentre lo Swing Indicator è neutrale