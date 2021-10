Attenzione a questi 3 errori perché se commessi ad una certa età ci faranno apparire più vecchie

Abbiamo più volte sottolineato l’importanza per noi donne di cercare outfit sempre alla moda e che ci facciano sentire al top. Abbiamo parlato dell’accessorio che dobbiamo assolutamente avere nell’armadio, così come ci siamo soffermati sull’importanza del make-up ed in particolare dei colori di smalto che ci renderanno perfette in ogni occasione in questa stagione invernale. Ovviamente questa impresa diventa un po’ più ardua andando avanti con l’età.

Fare errori di stile che invecchiano è infatti molto facile e oggi ve ne sveleremo alcuni da evitare assolutamente.

A volte si pensa che raggiunta una certa età, alcuni capi siano assolutamente preclusi. Forse un fondo di verità in questa affermazione c’è, ma non bisogna cadere nello sbaglio di prendere troppo alla lettera certi stereotipi dello stile.

Bisogna, infatti, partire dal presupposto che ogni donna è un caso a parte, senza negare però che esistono delle linee guida da seguire. Linee che quindi vanno declinate, in base al proprio gusto e alla propria personalità.

Attenzione a questi 3 errori perché se commessi ad una certa età ci faranno subito apparire più vecchie

Il primo errore da evitare è quello di scegliere linee troppo strutturate. Meglio quindi far ricadere la scelta su linee morbide e fluide.

Attenzione però perché qualunque sia la scelta, è la giusta proporzione a doverla fare da padrona. Vanno quindi evitati gli abiti troppo stretti, che potrebbero segnare troppo la figura. Ma anche quelli decisamente oversize che potrebbero non esaltarla e dunque farci apparire goffe.

Il segreto è fare in modo che gli abiti che indossiamo accarezzino la nostra silhouette senza segnarla e al contempo senza appesantirla.

Ecco gli altri errori da evitare

Il secondo errore da evitare assolutamente è optare sempre per il Total black, pensando che sia sempre la scelta giusta. Non è affatto così.

Il nero è sicuramente un colore fantastico, adatto a mille occasioni e che sta bene proprio a tutte. Oltre che un colore che non passa mai di moda. Ma non sempre vestire di nero si rivela la scelta vincente.

Un tocco di colore al nostro look, infatti, può regalare luminosità al nostro viso, cosa non da poco soprattutto quando non si è più giovanissime. Infine, il terzo errore da evitare è quello di peccare con un look non curato.

Ė sbagliatissimo pensare che un look un po’ trasandato possa dare un’allure boho-chic intrigante.

Sebbene questo possa essere vero quando si è giovani, accade che con il passare degli anni la regola si inverte.

Quindi capi puliti e stirati, capelli e mani in ordine, pelle curata, accessori non rovinati, fanno davvero la differenza.

Non dimentichiamo poi di sorridere alla vita, perché nulla può renderci tanto belle quanto un sorriso.

Sarà infatti sempre la nostra personalità e il nostro stato d’animo a fare la differenza.

Abbiamo visto quindi quanto sia importante fare attenzione a questi 3 errori perché se commessi ad una certa età ci faranno apparire più vecchie.

Approfondimento

