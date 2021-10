Uno degli spazi parti più importanti di un appartamento è sicuramente quello dedicato alla toilette. Infatti, tenere bene questo ambiente dà subito un’impressione immediata di ordine e pulizia. Esistono infatti delle piccole accortezze che possono aiutarci a fare colpo su chi viene a casa nostra. Ad esempio non tutti conoscono questo semplice trucco per avere un bagno profumato a prova di ospite. Ci sono però dei punti che sono molto difficili da mantenere sempre immacolati. Oggi parliamo proprio di uno di questi e di come giocare d’astuzia per mantenerlo sempre lindo. Infatti, pochi lo sanno, ma basta un semplice trucco per avere il vetro del box doccia splendente senza aloni. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo facilmente applicarlo nella vita di tutti i giorni.

I metodi più gettonati usati dalle casalinghe

Stiamo parlando nello specifico dell’area del box doccia. Questo generalmente se è composto solo da vetro e non presenta il materiale opaco, risulta molto bello da vedere. Però è anche scomodo perché risulta difficile da pulire. Inoltre, si possono poi creare delle muffe a causa dei ristagni e della condensa che si vanno a creare in maniera naturale, soprattutto se la stanza non è arieggiata. Inoltre, dopo ogni uso, le goccioline che si formano sulla superficie tendono a creare degli aloni biancastri. Oltre all’uso dei prodotti specifici per questo tipo di materiale, generalmente si consiglia di creare delle miscele a base di aceto, di limone o bicarbonato e strofinare la lozione con un panno di microfibra. C’è però un metodo molto più semplice da mettere in atto. Vediamo insieme di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Pochi lo sanno, ma basta un semplice trucco per avere il vetro del box doccia splendente senza aloni

Prevenire è meglio di pulire. Per questo consigliamo l’acquisto di un lavavetro manuale, disponibile sia nei negozi specializzati che in molte rivendite online. Quest’ultimo è sicuramente il modo più facile per poterlo comprare e per riceverlo direttamente a casa.

Questo dispositivo è molto simile a quello che si utilizza negli autolavaggi per detergere i vetri delle macchine. Passando questo oggetto ogni volta che si finisce di fare la doccia si eviterà la creazione di questo spiacevole fenomeno. Bastano infatti pochi minuti per far tornare le superfici brillanti e limpide in una batter d’occhio senza però macchiare le pareti in vetro.

Approfondimento

Addio al box doccia incrostato e sporco grazie a questi semplici ingredienti che abbiamo in cucina