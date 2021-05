La settimana appena iniziata con un rialzo anche se non convincente. Dove sono diretti i prezzi? Le preoccupazioni “sul tappeto” sono tante e diverse ma le principali sono sempre le stesse da settimane. Riuscirà la crescita economica a non riscaldare i prezzi e a provocare un intervento sui tassi di interesse delle Banche centrali?

La FED sembra allontanare un intervento ma i dati sui consumi privati, che verranno pubblicati nella giornata di questo giovedì, ci daranno molte indicazioni in merito. L’inflazione è sotto controllo? Frattanto dopo la prima giornata di contrattazione della settimana, Wall Street continua al rialzo e ora Microsoft potrebbe fare la differenza.

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione di odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.872.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.355.

S&P 500

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.121.

Wall Street continua al rialzo e ora Microsoft potrebbe fare la differenza

La giornata di ieri ha visto i riflettori puntati su tre titoli, Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Nvidia.

Dal punto di visa grafico, i titoli sono impostati al rialzo ma per quanto riguarda i fondamentali e lo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, preferiamo soltanto Microsoft in quanto sottovalutato rispetto alle nostre stime del fair value.

Ecco i nostri giudizi:

Apple, ultimo prezzo a 127,10, fair value a 112.

Microsoft, ultimo prezzo a 250,78, fair value a 315.

Nvidia, ultimo prezzo a 624,48, fair value a 412.

La strategia di investimento su Microsoft

Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 223,74 sono possibili ulteriori rialzi verso area 320 e poi 350 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 237,52.

Per chi possiede il titolo e per chi volesse comprarlo a mercato, deve attenersi ai livelli appena indicati. Riteniamo l’operazione un’ottima opportunità e con risk reward ottimale.