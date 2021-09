Quando scegliamo un prodotto per il viso, che sia una crema, un rossetto o un fondotinta, spesso brancoliamo nel buio. Nei negozi ci sono mille varietà di ogni cosmetico, che differiscono per dettagli, anche minimi, che a volte non conosciamo con esattezza.

Il risultato è che ci affidiamo sempre agli stessi prodotti, un po’ per pigrizia, un po’ per mancanza di tempo. E il rischio è che la nostra pelle non abbia mai un aspetto davvero uniforme.

In particolare esistono alcune creme che andrebbero evitate, soprattutto da chi ha la pelle sensibile e facilmente irritabile. Si tratta di una specifica tipologia di creme, attraente all’apparenza ma che, in realtà, potrebbe rivelarsi pericolosa. Scopriamole insieme.

Attenzione a queste creme viso e corpo perché potrebbero scatenare reazioni allergiche anche gravi

Scegliere il prodotto più adatto alla nostra pelle non è sempre semplice. Oltre ai cosmetici, anche i prodotti da bagno potrebbero provocare irritazioni gravi e pericolose. È il caso, ad esempio, di questi bagnoschiuma diffusissimi che, se usati spesso, potrebbero causare problemi di salute, ma in pochi lo sanno. Esistono, infatti, diversi tipi di pelle, e ognuno di questi ha necessità specifiche.

Occhi aperti a questi componenti

Parliamo, ad esempio, di chi ha la pelle allergica, sensibile, o non è sicuro al 100% di non soffrire di allergie. Queste persone dovrebbero preferire prodotti nel cui INCI non compaia “fragrance” o “parfum”. Il profumo, infatti, è un noto allergene, ma non è tutto. Anche un prodotto totalmente naturale con estratti di piante potrebbe causare un’irritazione. Alcune persone, ad esempio, potrebbero essere allergiche ad una determinata pianta ed avere, per questo, irritazioni. Ecco perché bisogna fare attenzione a queste creme viso e corpo perché potrebbero scatenare reazioni allergiche anche gravi.

L’ideale sarebbe, quindi, saper scegliere i prodotti migliori e più adatti al nostro caso. Ma come fare? È molto semplice.

In pochi sanno leggere l’INCI, anche se in realtà è fondamentale per aiutarci a scegliere il prodotto migliore, INCI è un acronimo che sta per “International Nomenclature of Cosmetic Ingredients”. È la denominazione usata a livello mondiale per classificare gli ingredienti di un prodotto cosmetico. Per legge la si trova dietro ad ogni confezione, e si tratta dell’elenco degli ingredienti costitutivi del prodotto.

Perché è importante e come si legge questo elenco

L’INCI è molto utile per individuare nei prodotti eventuali ingredienti che potrebbero scatenare allergie. Imparare a leggere l’INCI, quindi, è fondamentale per tutelare la nostra salute. In particolare, è utile saper riconoscere la dicitura degli ingredienti più salutari, e sapere che i componenti non sono ordinati in maniera casuale. Questi, infatti, sono elencati in base al peso decrescente.

Il segreto in più

Per chi non se ne intendesse, una buona idea potrebbe essere quella di scaricare sul proprio cellulare applicazioni pensate per indagare le caratteristiche dei prodotti cosmetici. Sul Play Store ce ne sono già tantissime, e molte di queste sono totalmente gratuite.

