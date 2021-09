Sembra incredibile ma è successo qualche tempo fa, il ritrovamento di alcuni corpi che ha lasciato di stucco gli esperti. Non succede spesso di fare delle scoperte sensazionali e alcune si ricordano per anni. Ecco che sembra incredibile ma questo materiale naturale ha conservato dei corpi per migliaia di anni.

Un ritrovamento insolito

Verso i Paesi nordici, si possono trovare in natura ampie aree interessate dalla forte umidità. Proprio in queste zone avvenne una scoperta che ha lasciato di stucco molta gente. Alcuni operai hanno ritrovato i resti di un corpo ben conservato. Dopo aver fatto delle ricerche sul cadavere è emerso come non potesse appartenere agli ultimi decenni come si pensava. Così la faccenda passò dalle mani della polizia a quelle della scienza.

Il ritrovamento avvenne nell’agosto del 1984. Il corpo fu sottoposto a degli esami particolari al Carbonio 14, che permettono di avere con una certa precisione la data delle cose. Ogni oggetto in genere contiene degli atomi di carbonio radioattivo, che con il tempo si degradano. Da questo fenomeno si può stabilire una data approssimativa, ma abbastanza precisa.

Sembra incredibile ma questo materiale naturale ha conservato dei corpi per migliaia di anni

Le parti del corpo ritrovate appartenevano ad un uomo dell’età di circa 25 anni e alto circa 1,70 m con un peso stimato di circa 60 Kg. Fu chiamato “uomo di Lindow”, proprio dal nome del posto dove fu rinvenuto, in Inghilterra nella contea dello Cheshire.

Ciò che colpisce di più è appunto la data stimata della morte. La datazione fatta riporta quest’uomo ad un’epoca molto antica compresa fra il 2 a.C. e il 119 d.C., perciò circa 2000 anni fa. La domanda che nasce spontanea è come si sia potuto conservare così bene un corpo per ben 2000 anni?

Il materiale che conserva

Gli abitanti dell’India di religione induista hanno come rito funebre quello di bruciare i corpi. In questo modo si compie naturalmente e più velocemente ciò che avviene con la decomposizione fatta dai batteri nei corpi sotterrati.

Se però il materiale in cui viene posto il corpo riuscisse ad impedire l’azione di decomposizione, allora si potrebbe conservare abbastanza bene. È proprio ciò che è successo all’uomo di Lindow, gettato o seppellito nella torba.

La torba è un materiale organico che si forma nelle zone umide del Nord del pianeta. Si usa molto in agricoltura, ma anche in altri campi. La sua caratteristica è di creare un ambiente acido e senza azoto attivo, cosa che impedisce la formazione di batteri. A questo bisogna aggiungere anche le temperature abbastanza basse dei luoghi che hanno aiutato la conservazione.

Oggi il corpo dell’uomo di Lindow è ben conservato a Londra al British Museum. Si ritiene che sia appartenuto ad un druido delle antiche tradizioni celtiche.