La pelle del viso è molto delicata. Per questo motivo, è importante prendersene cura ogni giorno, al meglio delle nostre possibilità.

Infatti, la salute della nostra pelle dipende dalle scelte che compiamo ogni giorno.

A partire dall’idratazione, fondamentale per combattere le rughe e gli inestetismi del tempo, passando per l’alimentazione e lo stile di vita.

Quando si parla di “stile di vita” ci si riferisce a una serie di diverse abitudini sbagliate. Fumo e alcol non sono gli unici atteggiamenti errati che possono incidere sulla nostra pelle. Ce ne sono tanti altri, apparentemente innocui, ma che in realtà sono pericolosi per il nostro viso.

In particolare c’è una semplice azione che dovremmo fare tutti i giorni ma di cui, la maggior parte di noi, si dimentica. Si tratta di un gesto molto semplice, a cui molte persone non danno la giusta importanza.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e facciamo attenzione, perché la nostra faccia dimostrerà 10 anni di più e la pelle invecchierà precocemente a causa di questa sciocchezza che molti di noi fanno.

La fretta è nemica

Sarà capitato a tante persone, almeno una volta nella vita, di tornare a casa così stanchi da non avere la voglia e la forza di struccarsi.

Questo semplice gesto incide tantissimo sulla salute della nostra pelle.

Dimenticarsene una volta è lecito, e non comporta grandi problemi (tranne qualche federa macchiata!), ma a lungo andare, questo errore può davvero crearci evidenti difetti al volto.

Gli effetti sulla nostra pelle

Andare a dormire con il trucco sul viso può causare diversi problemi. Il primo, nonché il più evidente, è che la pelle si seccherà.

Inoltre, come riportato da alcune autorevoli riviste, dimenticarci di truccarci gli occhi occlude i follicoli piliferi e le ghiandole sebacee, e questo potrebbe comportare anche la nascita di fastidiosi orzaioli.

Un altro effetto evidente di non struccarsi è l’invecchiamento della pelle. Questa pratica sbagliata può danneggiare il collagene e, di conseguenza, influire sulla formazione di segni antiestetici e rughe d’espressione sul viso. Ecco spiegato il motivo per cui dobbiamo fare attenzione, perché la nostra faccia dimostrerà 10 anni di più e la pelle invecchierà precocemente a causa di questa sciocchezza che molti di noi fanno.

L’importanza della protezione solare

Un’altra accortezza fondamentale da avere nei confronti del proprio viso è utilizzare la crema solare quotidianamente. Questa semplice azione deve essere la base della nostra skin care giornaliera, indipendentemente dalle temperature esterne o dalla stagione.

La protezione solare andrà scelta in base al fattore di protezione solare e al fototipo della pelle. Per non sbagliare, la scelta migliore è utilizzare una protezione alta. Ad esempio, non dovremo farci spaventare dalla dicitura “protezione solare 50” poiché i raggi solari riusciranno a penetrare e noi riusciremo comunque ad abbronzarci. Il tutto in sicurezza! Meglio di così!

