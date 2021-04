“Lidl sta terminando la sua partnership con Silvercrest e offre Monsieur Cuisine Connect a €1,99. Per partecipare è necessario compilare un semplice modulo”. E’ l’annuncio che appariva in un post sponsorizzato di “Lidl Italy” su Facebook. Ma attenzione a questa subdola truffa su Facebook e email che sfrutta il marchio Lidl completamente estraneo ai fatti. Il profilo utilizzato si è rivelato un falso ed è stato rimosso da Facebook. La “promo-truffa”, infatti, gira anche via email e potrebbe apparire sotto altri profili fake e con altre promozioni ingannevoli.

I particolari a cui prestare attenzione

Il primo campanello d’allarme in finte promozioni di questo tipo è il prezzo proposto. E’ inverosimile, se non assurdo, che un prodotto del valore commerciale di 399 euro possa essere scontato del 99%. Il prodotto in questione è il robot da cucina multifunzione della linea Silver Crest messo in vendita da Lidl. Si tratta di un tuttofare simile al Bimbi della Folletto, che può essere utile per preparare velocemente anche ricette sfiziose per la dieta senza sporcare tutta la cucina. Ma bisogna prestare attenzione a questa subdola truffa su Facebook e email che sfrutta il marchio Lidl completamente estraneo ai fatti, così come ad altre che possono girare in rete con le sirene delle promozioni e delle offerte punti.

Compilare form online e inviare dati personali può costare molto caro. Quando si tratta di pagare i pochi euro delle finte promozioni, vengono richieste informazioni sufficienti perché altri possano accedere al proprio conto bancario o carta di credito e, persino, assumere l’identità dello sventurato incappato nella truffa. Di solito la pagina che appare cliccando nel link allegato alla e-mail – o dopo aver cliccato sul banner “contattaci” – imita la pagina di una banca o di pagamento online con carta di credito. Il più delle volte si tratta di un sito phishing creato proprio per rubare i dati personali. Bisogna fare molta attenzione.