Il colore delle urine può dirci molto sullo stato della nostra salute, ecco perché può essere utile prestare attenzione quando andiamo al bagno. Le urine assumono colori e odori diversi non solo in funzione di come sta il nostro corpo, ma anche per ciò che mangiamo. Meglio non sottovalutare quando il colore si allontana dal normale colorito giallo, come verde, blu, nero, rosso, marrone. Attenzione alla nostra urina perché se ha uno di questi colori occorre immediatamente prendere queste precauzioni.

Le urine con varie sfumature di giallo sono un segno di salute

Il colore ideale per le urine è il giallo paglierino ed assenza di odori. Se sono limpide e non hanno cattivo odore, allora è sintomo di un buono stato di salute. Se sono di colore più pallido e se assumono un aspetto quasi trasparente, significa che si sta bevendo molto. È un buon segno perché una buona idratazione del corpo è fondamentale. Gli esperti suggeriscono che non si dovrebbe mai aspettare a bere quando si ha sete. Se siamo assetati, significa che il corpo in quel momento sta soffrendo di scarsa idratazione.

Cosa significa se assume un colore verdastro o bluastro?

Tornando al colore delle urine, meglio approfondire se assumono dei coloriti che si allontanano dalle varie sfumature di giallo. Colori come il blu, il verde, il marrone, l’arancio, possono essere causati da un fattore contingente. Magari per l’assunzione di un particolare cibo o di un farmaco. Per esempio, un colorito blu può essere indotto dall’assunzione di alcuni farmaci. Ma può essere anche il sintomo della ipercalcemia familiare, una rara malattia ereditaria chiamata anche del pannolino blu. Oppure, in caso di persone obese in cura, il colore blu può segnalare una possibile rottura del palloncino intragastrico.

Mangiare una grande quantità di asparagi può colorare l’urina di verdastro. Ma può anche segnalare infezioni o calcoli renali. Urine marrone scuro possono rimandare a problemi al fegato, come cirrosi o epatite. Ma possono anche essere il sintomo della sindrome di Gilbert. Il colore nero può indicare la presenza di un melanoma maligno.

L’ingestione di grandi quantità di barbabietole, more oppure fichi o zucche può portare al colore arancio intenso con sfumature di rosso. Ma lo stesso colore può essere causato anche dall’assunzione di alcuni particolari farmaci. In questo caso in breve tempo l’urina tornerà alla normale colorazione. Se la colorazione rossa persiste in assenza di queste cause, allora potrebbe essere il segnale della presenza di sangue nelle urine. L’origine potrebbe derivare da possibili patologie come infezione del tratto urinario, calcoli o malattie renali, ipertrofia prostatica.

Quando le urine assumono un colore atipico da quello normale, il consiglio è di rivolgersi al medico. Specialmente se ciò avviene in modo continuato per alcuni giorni.

