In pochi possono dire di non aver assaggiato i profiteroles neanche una volta nella vita. Sono dei dolci al cucchiaio francesi, molto diffusi anche in Italia. Consistono in bignè in pasta choux farciti con crema chantilly o panna montata, nonché coperti con una dolcissima glassa al cioccolata.

Sono, però, anche in pochi a sapere che ne esiste anche una versione salata. Sembrano un dolce ma sono un goloso e originale antipasto adattissimo anche al pranzo di Natale. Al posto della crema chantilly o della panna, useremo una sfiziosa mousse al caprino per prepararli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per chi vuole evitare di proporre il classico antipasto al pranzo di Natale, i profiteroles salati potrebbero essere l’alternativa ideale assieme a questi alberelli di pasta sfoglia pronti in pochi minuti, a questi cestini di pasta sfoglia farciti o ad un assaggio di dolci broccoli alla napoletana.

Ingredienti per 6 persone

165 g di farina 00;

85 g di burro;

4 uova intere e 1 tuorlo;

zucchero e sale q.b.

Per la mousse al caprino

1 limone;

400 g di formaggio caprino;

timo e sale q.b.;

150 g di salmone.

Procedimento

Prendere un pentolino e mettere al suo interno acqua, burro, zucchero e un pizzico di sale. Mescolare con una frusta a mano. Far cuocere e, poco prima che il tutto bolla, togliere il pentolino dal fuoco, setacciare la farina e metterla al suo interno. Rimettere a cuocere e mescolare di tanto in tanto usando un mestolo di legno. Quando l’impasto si scollerà agevolmente dai bordi del pentolino, toglierlo dal fuoco e lasciarlo intiepidire. Quindi, aggiungere le uova una per volta (tuorlo compreso) e amalgamarle pian piano al resto dell’impasto. Una volta che risulterà liscio e omogeneo, metterlo in una sac à poche.

Prendere una teglia abbastanza capiente e disporvi sopra uno foglio di carta da forno, dunque spremere il contenuto della sac à poche per dare forma a dei bignè.

In seguito, infornare a 200° per 30 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, sfornare e lasciarli raffreddare.

Preparare il ripieno

Una volta pronti i bignè, si potrà procedere a preparare il ripieno. Prendere il caprino e schiacciarlo con i rebbi di una forchetta, condirlo con scorza e succo di un limone, un pizzico di sale, poco olio extravergine di oliva e delle foglie di timo sminuzzate finemente. Tagliare a metà ogni bignè usando un coltello seghettato e farcirlo con il formaggio caprino, aggiungendo anche dei pezzettini di salmone. Infine, richiudere il bignè.

Sembrano un dolce ma sono un goloso e originale antipasto adattissimo anche al pranzo di Natale

Ora non resta che prenderli tutti e disporli a piramide. Volendo, fatto ciò li si potrà ulteriormente guarnire con scorza di limone o qualche altro ciuffo di timo. Alla fine, ricorderanno anche nella disposizione proprio ai profiteroles dolci che in tanti avranno già mangiato almeno una volta.