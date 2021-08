Nel solo 2020 si sono registrati in Italia oltre 40mila casi di cancro al colon. Numeri che ne fanno il secondo tumore più diffuso nel nostro Paese. E questo nonostante l’esistenza di alcuni test clinici in grado di prevenirne in tempo la formazione e la crescita. Ma la scienza ha scoperto recentemente una nuova pericolosa correlazione tra questa malattia e un problema molto diffuso: la parodontite. Ovvero l’infiammazione delle gengive che nei casi più gravi porta alla perdita dei denti. Quindi attenzione a questa comune patologia potrebbe aprire la strada al cancro al colon.

Attenzione a questa comune patologia potrebbe aprire la strada al cancro al colon

Una ricerca pubblicata sul Cancer Prevention Research associa la parodontite, infiammazione molto comune e diffusa, al maggior rischio di sviluppare cancro al colon.

A scoprire la relazione tra le due patologie è stato un gruppo di studiosi dell’Università di Harvard guidato da Mingyang Song. Dopo aver analizzato la salute dentale di oltre 40mila pazienti, gli studiosi hanno indagato sulla diffusione di tumori tra i membri del campione.

Dai risultati emerge che chi ha avuto problemi alle gengive ha un rischio di sviluppare adenomi convenzionali maggiore dell’11%. Una percentuale che sale al 17% per quanto riguarda i tumori originati da polipi dentellati.

Come prevenire la parodontite

Per nostra fortuna abbiamo a disposizione moltissimi metodi per prevenire la parodontite e il cancro al colon. E dovremo intervenire sul microbiota orale e intestinale, ovvero l’insieme dei microrganismi che vive all’interno del cavo orale e dell’intestino. Microrganismi che devono vivere in equilibrio per garantire il corretto funzionamento dell’apparato digerente e ridurre il rischio di patologie gravi.

Il primo, e il più ovvio, è quello di curare l’igiene dentale. Laviamoci bene i denti ogni volta che mangiamo e non solo dopo i pasti principali: denti e gengive resteranno sani a lungo. Se i sintomi dovessero comparire nonostante la buona igiene, possiamo sfruttare molti rimedi naturali. Salvia, pepe nero e propoli hanno ottime proprietà antinfiammatorie e potrebbero darci sollievo dopo poche applicazioni.

Per preservare il microbiota intestinale ed evitare il rischio di cancro dovremmo optare per una dieta povera di grassi e ricca di fibre. Quindi riduciamo la quantità di carne e aumentiamo quella di frutta e verdura.

