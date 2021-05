Le famigli italiane con figli a carico spesso sopportano a fatica le spese per comprare i testi scolastici e il materiale didattico. Ancor più pesante il fardello da sostenere per i genitori che devono provvedere al mantenimento di figli all’università. Soprattutto nel caso di studenti fuori sede i costi mensili da affrontare son particolarmente alti e gravano notevolmente sul bilancio familiare. Esistono tuttavia aiuti economici statali e borse di studio che offrono un sostegno finanziario finalizzato a promuovere la frequentazione di percorsi di istruzione. Non a caso ecco i fortunati studenti che riceveranno assegni e bonus da 500 a 1.500 euro senza presentare ISEE per l’anno 2020/2021.

Di solito gli ammortizzatori e i sussidi governativi raggiungono i nuclei familiari più disagiati e in misura proporzionale ai redditi percepiti. Conviene infatti ricordare che sono “Al via le domande per bonus di 1.300 euro per famiglie con figli studenti e con reddito ISEE fino a 40.000 euro”. D’altronde, la diffusione dell’epidemia da Covid 19 ha costretto moltissimi studenti a seguire le lezioni da casa tramite piattaforme online. Ciò ha spesso imposto ulteriori spese soprattutto alle famiglie con più figli che hanno dovuto acquistare un altro computer. Inoltre si è reso necessario l’abbonamento ad un operatore per attivare una linea internet e consentire ai ragazzi la fruizione della didattica online. A parziale copertura delle spese, ecco i fortunati studenti che riceveranno assegni e bonus da 500 a 1.500 euro senza presentare ISEE per l’anno 2020/2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco i fortunati studenti che riceveranno assegni e bonus da 500 a 1.500 euro senza presentare ISEE per l’anno 20220/2021

Nello specifico, riceveranno premi in denaro gli studenti della regione Lombardia che si sono distinti dagli altri per i risultati scolastici. Si tratta pertanto di borse di studio da destinare agli alunni più meritevoli che hanno conseguito le valutazioni più alte. L’importo della borsa è pari a 500 euro per gli studenti delle classi terze e quarte che riportano una media di voti pari o superiore a 9. Il valore del contributo sale invece a 1.500 euro per gli studenti con valutazione pari a 100 e lode agli esami di Stato Stesso importo spetta agli alunni che conseguono il diploma professionale con il voto finale di 100.

Le somme di denaro spettanti sono da finalizzare all’acquisto di materiale didattico o a copertura dei costi di iscrizione ai corsi universitari. Sul portale ufficiale della regione Lombardia il Lettore potrà visionare requisiti, condizioni e data di presentazione delle domande. Le richieste di sussidi dovranno pervenire online sulla piattaforma e le date di apertura del bando saranno comunicate a breve.