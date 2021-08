La birra, se bevuta con moderazione, fa bene, grazie al luppolo in essa contenuto. In occasione di un’importante ricorrenza per gli amanti di questa bevanda, cioè della giornata della birra, daremo alcune indicazioni sull’argomento. Il giorno per i festeggiamenti, a livello internazionale, sarà il 7 agosto. Sicché, per poter con gli amici, è il caso di scegliere una buona birra. Ebbene, ecco quali sono le migliori birre da comprare al supermercato. Non è agevole orientarsi nella scelta di questo prodotto, anche perché ne esistono di tantissimi tipi e di vari marchi. Allora, come essere guidati nella scelta migliore, per una birra gustosa e di qualità? Vediamo.

Ecco quali sono le migliori birre da comprare al supermercato

Il consumo di birra, naturalmente, si intensifica proprio in occasione di eventi particolari, come quello dedicato alla bevanda. Negli ultimi tempi, negli scaffali dei supermercati, è aumentata la presenza di birre locali. Accanto ad esse, sempre più vendute, sono quelle di produzione artigianale nazionale. Di conseguenza, è evidente la scelta dei consumatori orientata a favorire la produzione nazionale a scapito di quella straniera. Inoltre, il nuovo trend è anche quello di preferire prodotti biologici e a km 0. Tutto ciò è emerso da alcune statistiche condotte da alcuni siti italiani. Ebbene, le birre migliori da acquistare al supermercato, secondo le statistiche, sono quelle di produzione italiana. Il concetto di migliore, naturalmente, è legato alla richiesta e alla preferenza dei consumatori.

Le mutate tendenze

Se è vero che continuano ad andare forti le birre mitiche, come quelle olandesi e tedesche, è emerso un altro dato. E cioè che è sempre più forte una la tendenza a preferire le birre italiane. Si tende, cioè, a fare anche della scelta della birra, un modo per affermare un certo rinato senso di patriottismo. Infine, un nuovo trend è anche quello di chiedere la birra a domicilio. Essa, però, per essere veritiera dovrà confermarsi. Ciò in quanto in virtù dell’effetto Covid, la consegna a domicilio è diventata più una necessità che una scelta.