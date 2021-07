Uno dei tumori più insidiosi per l’uomo è quello alla prostata. È una forma di cancro che si sviluppa alla ghiandola prostatica. In Italia lo scorso anno si sono avute circa 36.000 nuove diagnosi di questa patologia. I trattamenti per la cura di questo tumore si stanno sviluppando velocemente negli ultimi anni. Una recente terapia in aggiunta a quelle convenzionali ha dato ottimi risultati sperimentali. Questo rivoluzionario farmaco promette di ridurre moltissimo la mortalità del tumore alla prostata. Vediamo di cosa si tratta.

Tra i tumori alla prostata il più pericoloso è quello alla prostata resistente alla castrazione. Questo tumore è resistente alle terapie convenzionali con trattamenti ormonali che riducono i livelli di testosterone. Quando va in metastasi il paziente ha il 30% di sopravvivenza a 5 anni. Per capire i progressi della medicina in questo campo, solo 10 anni fa chi aveva questo tumore poteva sperare di vivere non oltre 6 mesi. Oggi un nuovo farmaco può abbassare ulteriormente il rischio di morte e aumentare le possibilità di fermare la patologia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo rivoluzionario farmaco promette di ridurre moltissimo la mortalità del tumore alla prostata

Al congresso della ASCO, American Society of Clinical Oncology, è stato presentato un farmaco rivoluzionario, per i suoi risultati e per come agisce. Il nuovo farmaco ha il nome di una sigla molto difficile da ricordare, 177Lu-PSMA-617. Il PSMA è un biomarcatore che i ricercatori hanno individuato nell’80% dei tumori alla prostata.

L’aspetto straordinario di questo farmaco è che non è una comune medicina in forma liquida o solida, ma è un radiofarmaco. La sua eccezionalità è di intervenire solamente nei tessuti malati risparmiando quelli sani. Quindi il 177Lu-PSMA-617 è un farmaco di precisione che va ad agire selettivamente sulle parti malate della prostata.

L’altra eccezionalità di questo nuova radioterapia è il risultato che finora ha ottenuto. Questo farmaco ha permesso la riduzione della mortalità del 38% rispetto gli standard di cura con metodi convenzionali. Non solo, l’uso del 177Lu-PSMA-617 ha ridotto del 60% il rischio di progressione della malattia.

Attualmente la terapia non è disponibile in Italia, ma si prevede che il Ministero della Salute possa autorizzarne l’uso entro la fine del 2021.

Approfondimento

Per le donne arriva una grande novità nella lotta del tumore al seno