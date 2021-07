Per la maggior parte delle famiglie italiane è diventata quasi una questione spinosa. Un po’ perché non abbiamo ancora acquisito la cultura della differenziata, un po’ perché in effetti perlopiù viviamo in appartamenti piccoli e non sempre abbiamo lo spazio necessario per tutti i bidoni.

Alle volte in effetti può essere frustrante. Ecco perché è utilissimo trovare tutte le soluzioni più pratiche che ci facciano risparmiare tempo, denaro e spazio per convivere più serenamente coi rifiuti in casa.

5 strategie per risparmiare e convivere serenamente con i rifiuti della differenziata in casa

Molti avranno notato che il comparto dei rifiuti in plastica è quello che occupa più spazio e riempie quasi subito i piccoli bidoncini delle nostre cucine. Ma anche i grandi bidoni condominiali. Questo perché non sempre è possibile pressare o rompere flaconi e contenitori di questo materiale.

La strategia vincente è senza dubbio quella di averne il meno possibile. Vediamo alcuni suggerimenti che fanno bene al portafoglio oltre che alla gestione della logistica domestica.

Ritornare all’utilizzo del sapone solido. Mani, viso, corpo, intimo e capelli non hanno più bisogno del detergente liquido, sono stati perfettamente sostituiti dalle saponette solide. Non hanno contenitori di plastica e durano mediamente di più facendo risparmiare anche denaro; è possibile acquistare le ricariche di detersivo per piatti e utilizzare comodi erogatori in vetro; quando facciamo la spesa al supermercato, prediligiamo i cibi sfusi e gli affettati al banco. Eviteremo di dover gettare le scomode vaschette che poi si prestano difficilmente a ricicli creativi; possiamo evitare di acquistare l’acqua nelle bottiglie di plastica. Si può usufruire dei servizi di consegna di acqua in vetro oppure installare i depuratori al rubinetto della cucina. Una famiglia di 4 persone può ammortizzare in soli due anni il costo medio di un impianto; preferire alternative più ecologiche agli assorbenti tradizionali e ai pannolini. Ci sono quelli lavabili o le coppette mestruali.

Sicuramente adottando anche solo alcune delle soluzioni suggerite noteremo un sensibile miglioramento nella gestione dei rifiuti domestici. Non solo l’ingombro ma anche il portafoglio ne gioverà per non parlare del bene che facciamo all’ambiente. Queste sono 5 strategie per risparmiare e convivere serenamente con i rifiuti della differenziata in casa ed essere più rispettosi dell’ambiente.

