In estate cambiano le condizioni climatiche e anche il corpo ha bisogno di adattarsi. Il caldo, l’afa e le temperature sempre più elevate condizionano il nostro fisico. È importantissimo rispondere correttamente alle mutate esigenze, per non andare incontro a fastidiose problematiche fisiche. Ecco perché in estate bisogna allontanare queste cattive abitudini alimentari per ritrovare un generale benessere fisico.

La disidratazione si combatte a tavola

Il caldo e le temperature elevate ci spossano, perdere le energie è un attimo. La disidratazione crea, appunto, spossatezza, ma anche mal di testa e fa sentire senza forze. Si suda molto e si perdono molti più liquidi rispetto all’inverno, chiaramente, perciò, vanno reintegrati. Il modo migliore per farlo è bere acqua minerale.

Questo, però, basterà a reintegrare tutti i liquidi necessari per una corretta idratazione? Forse no. Anche a tavola possiamo prenderci cura della nostra idratazione, attraverso una sana alimentazione, composta da alimenti molto ricchi di acqua e Sali minerali. La frutta ovviamente detiene il primato tra gli alimenti più idratanti. Basti pensare che l’anguria è composta per il 95% di acqua, il melone per il 90%, l’uva per l’80% e la sfilza è ancora lunga. Consumare molta frutta, quindi, è fondamentale per riportare il corpo ad un giusto livello di idratazione.

Banditi i cibi pesanti

Allontanare le cattive abitudini alimentari in estate significa anche evitare cibi troppo grassi o pesanti, che richiedono uno forzo eccessivo per la digestione. In estate, infatti, il corpo ha un dispendio energetico inferiore rispetto a quello invernale. Questo perché quando fa freddo l’organismo ha bisogno di più energie per mantenere la corretta temperatura corporea. In quei mesi possiamo quindi mangiare di più e anche più pesante.

In estate no. Non ci servono queste calorie in eccesso. La digestione, al contrario, va facilitata con cibi più leggeri. Quindi, via libera a frutta, verdura e proteine, associate alla giusta quantità di carboidrati, ovviamente.

Da evitare le abbuffate, le fritture e gli alcolici, che metterebbero troppo sotto sforzo l’organismo. Ciò non significa che non si possa fare uno strappo alla regola, ma senza esagerare.

Il sale va limitato

Il sale è il principale responsabile della ritenzione idrica. In estate bisogna allontanare queste cattive abitudini alimentari per ritrovare un generale benessere fisico e questo vuole dire anche evitare cibi troppo salati. Crackers, patatine, salumi di vario genere, trattengono i liquidi e questo crea gonfiore e appesantimento. Quindi sarebbe meglio evitarli.