Quando arriva il grande caldo e si sente il bisogno di fresco e di rilassarsi, una delle scelte più amate è andare in montagna. All’aria aperta, con il sole sulla pelle e l’aria fresca e limpida a rinfrescare dal caldo estivo, la montagna offre da sempre ristoro in estate.

Eppure, molti dimenticano che anche se in quota il caldo si sente meno, il sole è forte e deciso più che in città. Così, moltissimi commettono l’errore di dimenticarsi della potenza del sole e questo può essere tanto grave da rovinare una bella giornata.

Attenzione a non commettere questo comunissimo errore in montagna per non rovinare le ferie

Come accennato, il sole in montagna è a una distanza inferiore rispetto al solito e per questo si rischia di bruciarsi facilmente. Infatti, in montagna ci si brucia anche in pieno inverno, per cui è fondamentale proteggersi dai raggi solari per non rischiare un’insolazione.

Infatti, se non si fa attenzione si rischiano il mal di testa, le scottature e anche l’insolazione. Inoltre, anche gli occhi rischiano di più in montagna: per questo si consiglia l’uso di occhiali con il filtro solare.

Per cui, per non rovinare le ferie, oltre a fare attenzione a non commettere questo comunissimo errore in montagna si dovranno prendere alcune accortezze.

Come comportarsi in montagna per affrontare il sole

In primis, è indispensabile usare la crema solare, proprio perché qui i raggi sono più forti e colpiscono la pelle con maggior veemenza. Poi, indossare sempre un cappellino e occhiali da sole adeguati: il primo preverrà eventuali mal di testa, il secondo invece proteggerà gli occhi. Inoltre, è utile mantenersi sempre ben idratati, per prevenire la disidratazione e per avere la pelle forte ed elastica.

Non dimentichiamo il doposole: così come quando si va al mare, anche dopo una giornata in montagna è importante reidratare la pelle con una crema adeguata.

Per cui, seguendo questi semplici consigli, sarà semplice evitare di commettere l’errore di sottovalutare la forza del sole in montagna, per delle vacanze indimenticabili.