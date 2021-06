Talora la paura fa novanta. Adagio popolare che ben si presta ad essere applicato alla correzione ribassista, intervenuta poco tempo fa sul nostro BTP.

In particolare, a fare paura è stato il timore per il riaccendersi di una nuova fiammata inflazionistica.

E, come noto, se c’è qualcosa che gli operatori in reddito fisso temono particolarmente, è proprio una dinamica di prezzi e di tassi al rialzo.

D’altra parte soprattutto la FED, o quanto meno parte cospicua del suo board, ritiene che tale dinamica sia destinata a rientrare, peraltro in linea con le proiezioni di tassi stabili, basate sui prezzi del future sui fondi FED.

E le altre principali Banche centrali sono sostanzialmente allineate su tale posizione.

Posizionamento ciclico del BTP future, che indica nuovi rialzi

Ulteriore conferma in tal senso pare provenire dal posizionamento ciclico del BTP future, che indica nuovi rialzi.

In tale contesto, il recente ribasso va interpretato nell’ambito di una logica meramente correttiva, come ben evidenziato dal seguente grafico a barre settimanali.

Il semicerchio azzurro rappresenta un ciclo di lungo termine, suddiviso nei canonici quattro sottocicli. I semicerchi gialli e le rette verticali nere rappresentano i quattro sottocicli e le conseguenti suddivisioni temporali.

Trend rialzista e posizionamento ciclico

Le quotazioni si trovano quindi nel secondo sottociclo, ancora inserite in un ampio canale rialzista, in colore verdino sul grafico.

In base alle proiezioni, già effettuate in precedenti occasioni, il trend dovrebbe quindi proseguire almeno sino ad un setup temporale, che era stato indicato attorno a marzo del prossimo anno, indicato dalla retta verticale rossa.

E, a tale riguardo, è interessante notare come tale setup si collochi verso la parte iniziale del terzo sottociclo, dove in effetti sarebbe più probabile riscontrare il top di un ciclo rialzista. Pertanto anche il posizionamento ciclico conferma le precedenti proiezioni.

Peraltro anche alcune dinamiche, riconducibili al metodo PLT, parevano indicare che la fase ribassista non desse luogo ad una inversione di lungo termine, come poi in effetti confermato dalla successiva dinamica delle quotazioni.

Conclusioni

Il trend del BTP future pare ancora inserito in una dinamica rialzista di medio e lungo termine, orientato verso il setup previsto per il prossimo anno.

Solo una chiusura settimanale sotto il canale rialzista, indicato nel grafico, ipotecherebbe il proseguimento del rialzo in corso.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“