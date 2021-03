Siamo abituati a vederla come una pianta da giardino inoffensiva, e invece può rivelarsi pericolosa per la salute delle persone e degli animali. È il bosso, pianta ornamentale utilizzata solitamente per creare siepi e aiuole. La verità è che tutte le parti di questa pianta sono velenose e urticanti.

Ecco perché bisogna fare attenzione a quest’insospettabile pianta da giardino perché è molto dannosa per uomini e animali. Impariamo a proteggerci e capiamo come trattare questa pianta.

Tanti l’hanno in giardino ma in pochi sanno questa cosa

In pochi sanno che questa pianta può comportare gravi problemi di salute. Il bosso è una pianta sempreverde ed è perfetto per creare corridoi e muri verdi nei giardini.

Sfortunatamente, però, la corteccia, le foglie e i fiori del bosso sono altamente velenosi. Questa pianta, infatti, è ricca di alcaloidi e nel suo legno sono presenti dei veleni veri e propri. Questi, se inghiottiti inavvertitamente da bambini o animali domestici (e non), possono causare conseguenze molto gravi.

Un veleno pericoloso

Il solo tocco del bosso non produce avvelenamento e quindi non è di per sé pericoloso (anche se bisogna stare attenti anche in questi casi). Il problema maggiore si crea quando parti di questa pianta vengono inghiottite. In questi casi bisognerà immediatamente contattare un medico o un centro antiveleni, o comunque agire in prontezza.

Il consiglio è quello di tenere i bossi lontani dal raggio d’azione di animali e bambini, magari recintando le piante o tenendole fuori dal loro campo visivo.

Rischi anche molto gravi

Gli alcaloidi presenti nel bosso possono provocare conseguenze devastanti. Crampi, vomito, diarrea, problemi muscolari e neurologici e, nei casi più gravi, addirittura la morte. Questi variano in base alla quantità di materiale inghiottito.

Solitamente le parti ingoiate sono piccole e quindi non provocano danni permanenti, ma la prudenza è necessaria. Ciò non vuol dire che si debba eliminare il bosso dal proprio giardino, ma che si debba avere particolare attenzione quando vi sono nelle sue immediate vicinanze animali e bambini.

Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione a quest’insospettabile pianta da giardino perché è molto dannosa per uomini e animali.