Il mercato delle creme e dei sieri antirughe, ormai, ha assunto proporzioni mastodontiche.

La ricerca medica ed estetica, ogni giorno, fa passi da gigante, sfornando prodotti meravigliosi e adatti a tutte le tasche. Di sicuro, ormai, le persone, ed in particolare le donne, hanno capito che è molto meglio prevenire un inestetismo ai suoi albori, piuttosto che spendere ingenti capitali in un secondo momento. Magari ricorrendo ad una chirurgia estetica, che quasi mai si è dimostrata infallibile, anche con eccessi ostentati da star più o meno note.

Attenuare le rughe con creme, sieri e prodotti naturali è sempre una scelta migliore. In questo ambito, certamente la costanza e la pazienza saranno premiati. Anche se, va detto: per quanto naturali e non manipolati, alcuni rimedi, assolutamente non chimici, hanno effetti positivi quasi istantanei.

Come ad esempio l’oleolito di iperico, cicatrizzante antiossidante e vasodilatatore, che si produce in casa con un processo elementare.

Per chi preferisce affidarsi alla medicina estetica e alla farmacologia, le possibilità di attenuare le rughe si ampliano. Alcuni dei prodotti di ultima generazione sono fantastici ed efficacissimi, pur basandosi sui benefici di sostanze completamente naturali. Addirittura esiste anche chi, in seno a questa industria, è riuscito a creare una piccola impresa famigliare, non complessa e molto proficua.

Attenuare le rughe con creme, sieri e prodotti a base di questo ingrediente naturale ed efficace

Si tratta di un’impresa nel comparto dell’allevamento e uno dei migliori ingredienti naturali presenti in sieri e creme antirughe di ultima generazione è la bava di lumaca. La secrezione mucosa di queste simpatiche creaturine riscuote enorme successo già da alcuni anni.

Il merito di tanto clamore sarebbe attribuibile a un connubio di proteine antiossidanti e acido ialuronico, naturalmente contenuto nella bava.

A sieri e creme composti principalmente di bava di lumaca vengono, infatti, attribuite capacità protettive e rigeneranti, nonché blandamente cicatrizzanti.

Ritenuto utile anche nei trattamenti per contrastare l’acne, questo ingrediente formidabile ripara i tessuti epidermici e concorre all’attenuazione delle smagliature. Per questo è compreso nelle formule per il corpo, consigliate in gravidanza.

Famosa già nella Grecia antica, la bava di lumaca veniva prescritta da Ippocrate per curare la cute infiammata, guarire le ferite, fermare le emorragie. Ottima per lenire gli arrossamenti e idratare profondamente la pelle, è altresì consigliata come coadiuvante al trattamento delle macchie.

Se spalmata sulle aree del volto, che soffrono di una pigmentazione eccessiva, può arginare il problema. Questa sostanza naturale, forte delle sostanze che la compongono come collagene, elastina e acido glicolico, è assolutamente da provare per una pelle rigenerata, compatta e luminosa.

