La maca peruviana, conosciuta anche con il nome di ginseng delle Ande, è la radice di una pianta che può crescere fino ai 4.000 metri di altezza. Nei tempi più antichi veniva proprio considerata un bene di Dio, in quanto la utilizzavano come rimedio contro i malesseri. È considerato un vero e proprio alimento. Difatti la si può trovare essiccata oppure sotto forma di farina. La maca in polvere può essere unita all’acqua sia fredda che calda, ma anche allo yogurt. Inoltre, in commercio, si trovano tanti integratori alimentari che sono proprio preparati con questa pianta. Può essere anche considerato un alimento completo, in quanto presenta tutti i principali valori nutrizionali che servono al nostro fabbisogno energetico. Infatti, 100 g di farina di maca peruviana apportano circa 325 kcal e:

72 g di carboidrati;

14 g di proteine;

3,6 g di grassi.

È povera di colesterolo, adatta quindi a chi nelle analisi del sangue lo riscontra alto, contiene vitamine del gruppo B ma soprattutto vitamina C. Non possono mancare anche potassio, magnesio e in particolar modo il ferro.

Pochi conoscono come assumere e a cosa serve questa pianta che avrebbe benefici per la fertilità

Tra i più importanti benefici che questa pianta potrebbe apportare alla nostra salute c’è la fertilità. Alcuni studi condotti dai ricercatori hanno dimostrato come l’assunzione di maca peruviana in alcuni topolini abbia portato ad una crescita degli organi riproduttivi e della fertilità. Aumentano di conseguenza anche gli ormoni implicati, testosterone ed estradiolo. Inoltre, è un alimento energizzante, viene utilizzato anche per aumentare la calorosità con il partner. Oltre a questo, viene utilizzata anche nelle donne durante la fase mestruale. Sarebbe in grado, infatti, di regolarizzare il ciclo e i dolori legati ad esso.

Abbiamo detto che tra i valori nutritivi spicca il ferro. Questo è un aspetto molto importante, soprattutto per chi soffre di anemia. Consumare integratori a base di maca (ma assumerla anche in altri modi) potrebbe aumentare la quantità di ferro ed evitare tutti i sintomi connessi con l’anemia: stanchezza, giramenti di testa, ecc. Pochi conoscono come assumere e a cosa serve questa pianta, andiamo a scoprire insieme il miglior modo di utilizzare questo alimento.

Come somministrarla

Considerando che le dosi giornaliere consigliate sono di 1,5 e 3 g, capiamo un po’ meglio come poter assumere e godere dei benefici di questa pianta. Come abbiamo già specificato può essere utilizzata facendola sciogliere all’interno di un bicchiere d’acqua. Sarebbe meglio preparare la bevanda in uno shaker in modo tale da poter agitare e non far formare grumi. Inoltre si può anche scegliere di riprodurre dei prodotti da forno come il pane di maca insieme alla farina kamut. Come ogni cosa, non bisogna superare le dosi raccomandate ed è essenziale rivolgersi sempre ad uno specialista o al proprio medico di base.

