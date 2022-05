Il mese di maggio è finalmente arrivato e ci si avvicina al momento più agognato dell’anno, quello delle ferie. Con il venire meno di una buona parte delle restrizioni legate alla pandemia, in molti stanno ricominciando a guardare con interesse agli spostamenti. Negli scorsi due anni si è viaggiato prevalentemente in Italia, visitando la Liguria con i suoi pittoreschi borghi, ma anche il meraviglioso Piemonte. Oggi è possibile spostarsi in Europa con più facilità, ma anche in Paesi fuori dall’Europa. In modo particolare, oggi si andrà alla scoperta di una vera e propria perla dell’Africa, la Tunisia. Per regole ed eventuali restrizioni ancora in vigore si consiglia di consultare il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. I cambiamenti sono frequenti e l’unico modo per rimanere aggiornati è documentarsi su siti ufficiali.

Spiagge bianche e rumore del mare ma anche una città leggendaria da visitare renderanno un sogno la vacanza in questo economico posto vicino all’Italia

La Tunisia è una terra meravigliosa con una millenaria storia gelosamente conservata. Dall’importante Cartagine ad una delle città sante dell’Islam, Kairouan. Inoltre, chi non può proprio fare a meno di inserire il mare all’interno della vacanza potrà rilassarsi sulle assolate spiagge bianche di Sousse. La maggior parte dei voli dall’Italia atterra nella capitale tunisina, Tunisi. Una città contraddittoria, ma tranquilla, che regalerà al visitatore alcune perle come il Museo del Bardo e l’interessante Medina. Si consiglia di perdersi nella Medina di Tunisi tra mille colori e profumi. Nei dintorni di Tunisi sorge la leggendaria Cartagine, una delle città più importanti dell’antichità. Il suo sito archeologico si affaccia sul golfo ed è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Tra le attrazioni principali da vedere in questo sito troviamo la Collina di Brysa, l’anfiteatro romano, le Terme di Antonino.

Sempre vicino a Tunisi sorge il villaggio di Sidi Bou Saïd, con case bianche e bouganville ovunque. Un piccolo centro molto caratteristico che merita sicuramente una visita.

Kairouan

Una delle città sante dell’Islam, Kairouan, è meno frequentata dai turisti e, proprio per questo, è perfetta per un viaggio lontano dalla massa. La Medina è molto diversa rispetto a quelle delle altre città tunisine, anche se all’apparenza potrebbe sembrare uguale. Sulle strette vie della città si noteranno facciate bianche e porte azzurre o verdi. Da visitare la Grande Moschea in cui sono anche presenti iscrizioni di epoca romana alla base del minareto.

Dove andare al mare

Uno dei centri più famosi della Tunisia per il turismo balneare è rappresentato da Sousse. Si tratta di una città moderna e cosmopolita a circa due ore e mezza dalla capitale. Spiagge bianche e rumore del mare faranno da sottofondo a Sousse. La spiaggia principale è quella di Boujaffar, suddivisa in zone libere e zone gestite dagli alberghi. Si potrà anche visitare il Museo Archeologico.

Approfondimento

Profuma di Storia questo incantevole borgo italiano da visitare almeno una volta nella vita