I semi di lino e di chia sono molto importanti e hanno proprietà benefiche e nutrizionali. Inoltre sono molto importanti per la salute dell’intestino. La salvia hispanica e il linum, ad esempio, sono molto usate in Messico e in Guatemala. Per le origini del loro utilizzo si può risalire addirittura fino all’antico Egitto.

L’interesse degli scienziati

Sembra che recentemente, si sia verificato che le proprietà di questi semi creino effettivi benefici. Ed è quindi consigliato consumarli nella dieta alimentare. Per questo bisogna dare loro più attenzione, poiché assumere questi semi protegge la salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo come questi semi sono importanti

Possiedono un profilo completo di aminoacidi. Contengono grassi molto ricchi di Omega-3. Sono anche molto ricchi di fibre. Possiedono anche ferro, selenio, zinco e calcio. Inoltre sono ricchi di vitamina C e del gruppo B.

Sembra che i benefici mettano al sicuro cuore e vasi per l’alto contenuto di Omega-3. L’Omega-3 infatti protegge il rischio di malattie cardiovascolari. Riducendo in questo modo l’aterosclerosi, l’ipertensione e l’infiammazione che cambia i livelli del colesterolo e relative frazioni tra buono e cattivo colesterolo.

Soprattutto l’ intestino giova molto dell’uso dei semi di chia e di lino. Le fibre infatti sono molto importanti per il regolare funzionamento dell’intestino. Tra l’altro aiutano anche a rallentare la digestione e l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri, aiutando il controllo della glicemia.

Aiutano, inoltre, a non prendere peso in eccesso e a mantenere i cicli della fame sotto controllo. I semi in questione, una volta consumati, riempiono lo stomaco ed evitano il verificarsi di improvvisi attacchi di fame. Ed ecco che assumere questi semi protegge la salute.

Pare che consumare la mattina o all’ora dello spuntino, yogurt e semi di chia riduca il senso di fame e che le calorie nel pasto successivo vengano assorbite lentamente. I semi di lino e di chia sembra abbiano molti altri benefici per la salute e consumarli abitualmente può diventare molto utile.