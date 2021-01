Dopo un 2020 per certi versi disastroso, tutti aspettano la ripresa. Ma qualora ciò dovesse avvenire bisogna chiedersi anche che tipo di ripresa sarà, da cosa dipenderà. Di conseguenza, su quali asset puntare, eventualmente. Quali saranno nel 2021 gli investimenti più premianti fra azionario, criptovalute, valute e commodities?

Ripresa lenta oppure rally verticale?

Una domanda dalle tante risposte. Anche perché partendo dal crollo storico in cui si trovano diversi settori (vedi ad esempio il turismo e la ristorazione) la domanda che molti si pongono è: ci sarà una sorta di effetto fionda, quindi una ripresa verticale dei consumi e delle precedenti abitudini di vita, oppure si parla di una crescita costante a causa delle tante variabili ancora in gioco? Infatti non basta solo la parola “vaccino” a ridare fiducia. In questa sorta di Scarabeo economico bisogna valutare anche altri termini. Uno su tutti: varianti (e relativa pericolosità). Ma anche banche centrali, politica, stimoli fiscali e via dicendo. Tutto questo potrebbe portare, stando al parere della maggior parte degli analisti, un ulteriore beneficio per l’oro. Il bene rifugio per eccellenza ha già tratto vantaggio, e non poco, dalla paura del virus. Ma anche dai timori che questo ha creato per l’immediato futuro.

La view di Credit Suisse

Per gli analisti elvetici, vista la fase di cambiamento, è meglio privilegiare quelle voci che presto saranno i protagoniste. Green economy e tecnologia sono solo due esempi. A fronte di rendimenti scarsi soprattutto sugli asset di elevata qualità, chi cerca un ritorno interessante deve ancora concentrarsi per lo più sull’azionario. Azionario che resta la prima, ma non l’unica, scelta di Credit Suisse. Infatti i titoli di Stato, magari con obbligazioni indicizzate all’inflazione, soprattutto se se ne temono le conseguenze sul proprio capitale. Ma in ottica di diversificazione, sottolineano ancora da Credit Suisse, non dimenticare mai una parte da dedicare all’immobiliare.

I consigli di Generali Investments

Quali saranno nel 2021 gli investimenti più premianti fra azionario, criptovalute, valute e commodities? Azionario promosso anche dagli esperti di Generali Investments che vota per un overweight, in particolare su titoli ciclici e value. Ma si sottolinea anche un altro elemento: nel 2021 le incognite saranno tante. E non solo per il Covid e il vaccino. Infatti, continuano da Generali, non bisogna dimenticare fattori a forte impatto come la Brexit e soprattutto un ritorno delle scintille tra Usa e Cina. Da qui una necessaria asset allocation basata sull’equilibrio e la prudenza.