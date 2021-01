Se si teme la caduta dei capelli bisogna provare questo rimedio naturale

La caduta dei capelli è un fenomeno comune che molte persone temono. I fattori che influenzano questo problema sono molteplici. Carenze nutritive, periodi di stress, cambi di stagioni possono contribuire a questa situazione. I capelli cominciano a indebolirsi a diventare più secchi e fini. Questo ha come conseguenza la loro caduta nel tempo.

Per contrastare questo fenomeno dobbiamo nutrire, rinforzare e riparare il capello. Se si teme la caduta di capelli bisogna provare questo rimedio naturale che stiamo per proporre. Ricordiamo però che la perdita di capelli può avere una causa di tipo fisiologico per l’effetto di ormoni. In questo caso la caduta di capelli sarà più forte e continua e se si cerca una soluzione è sempre meglio affidarci ad un tricologo. Ciò non toglie che per problemi meno gravi, questo rimedio naturale può sicuramente aiutare.

I benefici della cannella

Tutti la conoscono come una spezia utilizzata in cucina. Per aromatizzare i piatti o anche come infuso per delle tisane. Ma non molti sanno che grazie alle sue proprietà nutritive aiuta anche a rinforzare i nostri capelli. La cannella in particolare contiene vitamine quali B5, B6, E e C. Inoltre contiene anche sali minerali come zinco, potassio e magnesio. Queste ed altre sostanze della cannella migliorano la circolazione al livello del cuoio capelluto. Aiutano a combattere la forfora, fortificano le radici e inducono anche la riparazione delle doppie punte. Tutti questi effetti benefici collidono in un unico risultato. Ovvero nutrire e rafforzare il capello per evitarne la caduta.

Come trattare i capelli

Se si teme la caduta di capelli bisogna provare questo rimedio naturale a base di cannella e per farlo dobbiamo realizzare una maschera. Prendiamo quindi un contenitore per il nostro prodotto. Ora ci serviranno un cucchiaino di cannella in polvere, tre cucchiai con olio d’oliva e un cucchiaino di miele. In base alla lunghezza dei nostri capelli possiamo ovviamente aumentare la quantità di questi ingredienti. Ricordiamo però che vanno rispettate le proporzioni che abbiamo descritto. Mescoliamo bene gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo di densità cremosa.

Una volta pronto applichiamo il nostro prodotto sui capelli umidi. Partiamo dalla cute e distribuiamolo su tutta la lunghezza dei capelli. Per aiutarci ad essere più precisi possiamo utilizzare un pettine a dentatura larga. Lasciamo agire la nostra maschera per 20/30 minuti e successivamente sciacquiamoli con acqua calda senza esagerare. Se si teme la caduta di capelli bisogna provare questo rimedio naturale. Grazie a questo infatti riusciremo a ristrutturare fortificare e nutrire i nostri capelli così da combatterne la caduta.