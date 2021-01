Il Carnevale è ormai alle porte. È una festa allegra e divertente che mette tutti di buon umore. Forse rappresenta una delle feste più amate dai bambini, per i travestimenti, le maschere e i coriandoli colorati.

Ma in alcuni posti del mondo, è una festa molto amata e sentita anche dagli adulti. In Brasile si festeggia il Carnevale più famoso al mondo, che coinvolge persone di qualunque età e ceto sociale. È una grande festa travolgente che si riversa per le vie di Rio de Janeiro, e riesce a colorare tutto ciò che investe, fermando per un po’ il tempo.

Perché allora non omaggiare questa bellissima festa con un cocktail a tema. La caipirinha è il perfetto cocktail di Carnevale. Il suo sapore fresco e brioso evocherà un po’ quei colori e sapori, facendo volare con l’immaginazione chi lo beve, magari fino a Rio.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 50 ml di Cachaça (distillato di canna da zucchero);

b) ½ lime (¾ se è molto piccolo);

c) tre cucchiaini di zucchero di canna bianco;

d) ghiaccio tritato.

Procedimento

Preparare il perfetto cocktail di Carnevale è molto semplice.

Tagliare il lime in quattro pezzi (sei pezzi, se avete utilizzato ¾ di lime) e riporre all’interno di un bicchiere basso tipo old fashioned. Aggiungere i cucchiaini di zucchero al lime e pestare delicatamente con il muddler (pestello), per fare uscire il succo. Il lime va massaggiato con il pestello, non brutalmente pestato. Non vogliamo uccidere il lime.

Mescolare lo zucchero che nel frattempo si andrà sciogliendo, con il succo che si sarà creato. In questa operazione ci si potrà aiutare con un goccino di soda o acqua frizzante, purché sia veramente poca. Aiuterà lo zucchero a sciogliersi meglio.

A questo punto, aggiungere la cachaça e mescolare.

Ora che il cocktail è pronto e tutti gli ingredienti sono al suo interno e ben mescolati, è il momento del ghiaccio. Bisogna utilizzare preferibilmente del ghiaccio tritato che si trova già confezionato.

Se, invece, si ha disposizione solo quello intero, niente panico. Basterà tenere il cubetto sul palmo della mano e dargli un colpetto di pestello e il ghiaccio si spezzerà a pezzi. Se si procede in questo modo, bisognerà prima spezzare il ghiaccio di un po’ di cubetti, e non appena si sarà raggiunta una quantità tale di ghiaccio spezzato, che ad occhio basti per riempire il bicchiere, allora si potrà aggiungere al cocktail.

Aggiungerlo al bicchiere con l’alcol di volta in volta, ogni qualvolta che si avrà spezzato un cubetto, significherebbe rovinare il cocktail, perché si scioglierebbe istantaneamente.

Nel caso in cui il ghiaccio tritato sia quello confezionato, basterà aggiungerlo al bicchiere e il cocktail sarà pronto da gustare. Una energica mescolata e una bella rondellina di lime come decorazione, e si potrà già sentire il profumo della spiaggia di Copacabana.