Chi vuole stare caldo sa benissimo che ha bisogno di un bel cappotto pesante o di un super giubbino bombato. Ma tutti conosciamo l’odiosa sensazione provocata dai giubbini bombati e troppo voluminosi. Il rischio, poi, è pure quello di guadagnare visivamente qualche taglia in più o rotondità di troppo.

Eppure la soluzione esiste, semplicemente perché assottiglia la figura questo popolarissimo capospalla che non è un trench né un piumino bomber. Questa calda giacca è l’indumento da indossare adesso per un autunno confortevole che proprio non vuole saperne di rinunciare allo stile.

D’altronde, le stesse esigenze soddisfa pure questo pantalone androgino che moltissime desiderano ardentemente per sembrare snelle a ogni età.

La scelta del soprabito è importantissima per la figura

Le temperature rigide comportano di dover indossare maglioni voluminosi o caldi tessuti felpati. Se a questo aggiungiamo anche un giubbino voluminoso, il rischio di sentirsi un pupazzo di neve è sempre dietro l’angolo.

Fortunatamente, il capospalla perfetto per questo momento autunnale esiste e regala anche tantissime soddisfazioni alle appassionate della moda. Esso sagoma la figura perché perfettamente aderente al corpo e pure abbastanza scivolato.

La giusta quantità d’imbottitura mantiene il corpo caldo senza aggiungere volume su pancia e fianchi. Il modello in questione è la giacca trapuntata, leggera come un trench e imbottita come un piumino. Eppure questo modello è il perfetto compromesso per il periodo, specie se lo si acquista in una di queste irresistibili varianti super cool.

Assottiglia la figura questo popolarissimo capospalla che non è un trench né un piumino

Impossibile non avere almeno uno di questi modelli in armadio. Si tratta di un soprabito abbastanza vintage e davvero conosciutissimo. Ma che tipo di giacca trapuntata acquistare oggi? La quilted jacket è l’investimento migliore di questo periodo autunnale.

Ne esistono modelli corti e altri medi o lunghi, magari da portare in abbinamento a gonne o vestiti. I modelli ricordano un po’ la giacca barbour cerata, altra incredibile icona del momento.

Per quanto riguarda i colori il consiglio è di puntare sul verde oliva, il panna, il rosso mattone e il giallo ocra. Molti modelli possiedono anche un caldo collo rialzato e polsini aderenti in tessuto. Non sono da sottovalutare neppure i modelli con bottoni gioiello o quelli con la cintura in vita, che sfinano ancor più il girovita.

Chi proprio non sa rinunciare al piumino invernale deve conoscere questi 8 modelli irresistibili per sfidare il freddo di questa stagione.