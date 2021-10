La zucca, come ben sappiamo, è un ortaggio tipico della stagione autunnale. Oltre ad essere molto gustosa e ricca di proprietà benefiche, è anche molto versatile in cucina.

Infatti, si presta a varie preparazioni, dal dolce al salato, e si può utilizzare nei piatti con diverse consistenze. Infatti, molti la riducono in purea, per realizzare un’ottima vellutata, oppure l’ammorbidiscono per inserirla magari in un delizioso tiramisù.

Oggi vedremo, invece, come preservare la loro croccantezza, con questa preparazione che non ci farà rimpiangere le solite patatine fritte.

Infatti, sono davvero irresistibili queste strabilianti chips di zucca cotte al forno e pronte in 20 minuti

Vediamo subito gli ingredienti per le chips di zucca:

300 grammi di zucca;

farina integrale;

rosmarino;

paprika affumicata;

olio extra vergine di oliva;

sale fino e pepe.

Mentre per preparare la salsa “Tzatziki” serviranno:

300 grammi di yogurt greco;

1 spicchio d’aglio;

10 grammi di aceto di vino bianco;

1 cetriolo;

olio extra vergine di oliva;

sale fino.

Procedimento

Innanzitutto, prendiamo un cetriolo e, dopo averlo lavato, grattugiamolo a maglie larghe. A questo punto, inseriamo il tutto in un colino e lasciamo riposare, in modo tale che il cetriolo perda l’acqua di vegetazione.

Nel frattempo, possiamo preparare le nostre chips di zucca. Dopo averla privata della buccia e tagliata a pezzetti, iniziamo a ridurla a fette sottili dello stesso spessore, con l’aiuto di un affetta verdure.

In una ciotola, inseriamo la farina integrale, due cucchiai di paprika, il sale, il pepe e il rosmarino tritato. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti e, una volta finito, versiamoli sulle fettine di zucca.

Aggiungendo un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva, cerchiamo di far aderire tutto il condimento alla zucca.

A questo punto, possiamo predisporre le nostre fettine su una teglia con carta forno e cuocere a 200 gradi per 5 minuti. Dopo di che spegniamo il forno e lasciamo le chips al suo interno, aprendo leggermente lo sportello. Saranno davvero irresistibili queste strabilianti chips di zucca cotte al forno e pronte in 20 minuti, soprattutto se immerse nella salsa Tzatziki. Infatti, questa spettacolare salsa si sposa benissimo con questa ricetta ed ora scopriremo come realizzarla.

Prima di tutto prepariamo una sorta di pasta di aglio. Per farlo, priviamo dell’anima uno spicchio d’aglio e tritiamolo finemente, schiacciando tutti i pezzettini con la lama di un coltello.

In una ciotola, poi, inseriamo e mescoliamo per bene lo yogurt greco, il sale, l’olio e l’aceto.

Ora non ci resta che inserire la crema di aglio con i cetrioli strizzati, dando un’ultima mescolata.

