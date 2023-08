Vacanze al fresco d’estate non al mare ma in montagna, in questo scenario incantato per scappare lontano dall’afa

Per quanto l’estate sia una stagione che piaccia a tutti, il caldo ci mette a dura prova. Soprattutto se già siamo tra coloro che poco lo sopportano e viviamo in una città tra smog e afa. In questo caso probabilmente le nostre vacanze diventeranno l’occasione per trovare un po’ di frescura. E dove trovarla se non in un bel paesaggio montano? Andiamo a scoprirne uno che ci lascerà senza fiato.

Mare e spiaggia sicuramente sono la destinazione estiva di molti, ma non tutti in realtà li amano. Vi è anche chi, piuttosto, preferisce la montagna, anche d’estate. Tanto più perché consapevoli di trovare una piacevole aria fresca in alta quota che potrà lenire tutto il bollore climatico assorbito. Spesso le località montane sono luoghi di vacanze invernali per la presenza della neve e per la possibilità di sciarvi. Ciò non significa però non potervi andare anche d’estate. Molte località sciistiche d’altronde hanno un vivace turismo anche a luglio, agosto e settembre. È il caso di questa zona meravigliosa che si trova al nord Italia.

Vacanze al fresco d’estate non al mare ma in montagna: ecco dove andare

Tipica zona sciistica d’inverno ma bellissima anche d’estate, è Santa Caterina Valfurva, frazione di Valfurva in provincia di Sondrio. Si trova nella zona della Valtellina, precisamente sorge all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio che racchiude le Alpi Centrali, con le sue cime elevate e i fondovalle dominati da prati e boschi. A Santa Caterina Valfurva le temperature estive sono piuttosto basse, orientativamente arriverebbero al massimo attorno ai 20 gradi e scenderebbero fino a 8 o 10 gradi. Insomma, un clima in grado di darci sollievo e farci dimenticare i 30/40 gradi che raggiungono tante nostre città. Inoltre, si tratta di un luogo che pone l’attenzione ambientale al primo posto, tanto è vero che utilizza una centrale termica con fonti naturali per evitare emissioni di fumo nell’atmosfera.

Tale frazione, situata nel fondovalle, in estate diventa un vero e proprio paradiso terrestre. I boschi verdeggianti, i prati costellati di fiori, le montagne circostanti abitate da tante specie faunistiche, la rendono un sogno e meta perfetta per quanti amano calarsi nella natura. Se d’inverno ci si può sciare, d’estate non mancano certo le attività all’aria aperta. Si può partecipare a escursioni, a percorsi di trekking e in bicicletta, nonché ad attività di alpinismo di vario livello. Occasioni per vivere all’aria aperta tante esperienze in compagnia di famiglia, amici o partner. Vi è poi da dire che vi sarebbero anche specifiche iniziative per intrattenere i bambini.

Attrazioni da non perdere e buon cibo da degustare

Nei dintorni, specificamente a Bormio, potremmo anche concederci bagni termali. Un tempo ne disponeva anche Valfurva, precisamente aveva una fonte di acqua ferruginosa dotata di proprietà benefiche. Oggi però questa sorgente non esisterebbe più. Una vera chicca la Chiesa della Santissima Trinità nella frazione Teregua. Si tratta di una piccola chiesa montana cinquecentesca sorta su un più antico impianto. L’esterno è essenziale e scarno, ma internamente racchiude un ciclo di affreschi del pittore bresciano De Barberis.

Oltre a esplorare il paese, per conoscerlo meglio possiamo visitare il Museo Vallivo Mario Testorelli, situato a Sant’Antonio Valfurva. Raccoglie le tradizioni e la storia della zona. Si trovano reperti e testimonianze circa gli abiti, l’arte sacra, la seconda guerra mondiale e lo sci. Nel periodo estivo poi vi sono anche gli appuntamenti concertistici del Festival Le Altre Note.

Se visitiamo Santa Caterina Valfurva dobbiamo assolutamente provarne le specialità gastronomiche. Tra queste ovviamente la bresaola, ma anche la selvaggina e la polenta taragna. Vi sono poi i pizzoccheri, tagliatelle di frumento e grano saraceno, e gli sciatt, frittelle con formaggio fuso. Tutto da accompagnare con ottimi vini rossi della zona, come l’Inferno, il Grumello e il Sassella. Dunque, se vogliamo delle vacanze al fresco d’estate non al mare ma in montagna, Santa Caterina Valfurva potrebbe essere il luogo adatto a noi.