Il patrimonio della principessa Beatrice di York: come investe il denaro e perché dovremmo copiare le sue strategia

Membro della famiglia reale britannica, settima in linea con il trono, la sua figura è in ascesa così come il suo patrimonio. È la figlia del principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson, è laureata e ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche. Fissa la sua presenza a numerosi eventi reali e mondani in cui è sempre molto apprezzata.

La principessa Beatrice oltre a far parte della famiglia reale britannica è una donna molto ricca. Sposata con Edoardo Mapelli Mozzi dal 2020, è una donna abile negli investimenti immobiliari e nelle strategie di gestione. Non ha lo stesso patrimonio di William e Harry che si trovano in una posizione di successione migliore, ma anche Beatrice si fa valere.

Il suo patrimonio ammonterebbe a 10 milioni di sterline, la sua fortuna sarebbe partita proprio con il divorzio tra suo padre e sua madre. In quell’occasione lei e la sorella, la principessa Eugenia, avrebbero ricevuto 3 milioni di sterline, quasi 4 milioni di dollari. La somma ingente è finita in un fondo fiduciario che ora la principessa ha a sua disposizione, insieme a somme di denaro che ha ereditato dalla Regina Madre, cioè la madre della Regina Elisabetta. All’epoca vennero creati diversi fondi fiduciari e quello toccato a Beatrice e confluito nel suo patrimonio personale.

Talento e tanto lavoro

Il patrimonio della principessa Beatrice di York cresce di anno in anno. Non riceve denaro dalla Sovereign Grant perché non è un membro senior della Famiglia Reale ma per anni ha ricevuto lo stipendio dalla società Venture Capitale Sandbridge. Attualmente è Vicepresidente della società di software Afiniti. Si occuperebbe della crescita aziendale e delle iniziative di sviluppo pacchetti clienti.

Il denaro è materia che conosce bene e anche i suoi investimenti lo dimostrano. La principessa Beatrice e il marito hanno lasciato St. James’s Palace e si sono trasferiti nelle colline di Glouchestershire. La tenuta in cui vivono è costata 3 milioni di sterline. È un investimento che non sarà utile solo per garantire privacy alla famiglia ma sarà produttivo negli anni futuri in cui la tenuta acquisterà valore. Questo il segreto degli investimenti che possiamo copiare dalla principessa. Acquistare in campagna o negli antichi borghi, un ritorno al passato che tra qualche anno permetterà a molti investitori di sfruttare il boom di questi anni con ritorni di denaro da urlo.

Il patrimonio della principessa Beatrice di York e la vita in campagna

La famiglia della principessa Beatrice è tra le più riservate. 2 figli da crescere e tanto lavoro con una vita mondana sempre molto frenetica. È stato importante affrontare questo investimento unendo finanza e comodità. Anche perché l’appartamento di St. James’s Palace è sempre a sua disposizione per quando lavora e deve spostarsi in centro.

Ed è così che dovremmo organizzarci anche noi. Un investimento in una zona con alte potenzialità di sviluppo ma anche un punto d’appoggio per rendere il lavoro meno faticoso. Soprattutto in Paesi come l’Italia dove il traffico rimane un grosso problema. L’Italia ha grandi potenziali di crescita grazie agli investimenti sulle infrastrutture e il modello britannico si applica alla perfezione. Anche senza avere il patrimonio della principessa Beatrice, potremmo comunque organizzarci al meglio. Basta solo seguire i suoi consigli.