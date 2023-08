Quanto costa prendere la patente B da privatista nel 2023 e perché dovremmo prendere anche la altre, ecco i pro e i contro

Il dilemma per chi deve prendere la patente esiste. Scegliere un’agenzia oppure prenderla da privatista? Quale sarebbe la via più semplice e che costa meno? E perché quasi nessuno decide di prendere tutte le patenti una volta che si trova impegnato a studiare? Si spende molto di più? Approfondiamo gli argomenti.

Abbiamo compiuto 18 anni ed è arrivato il momento di prendere la patente. Significa maggiore indipendenza ed è un momento che aspettiamo da tanto. Ma spesso ignoriamo i costi e gli errori cui potremmo andare incontro.

Per procedere con la richiesta alla Motorizzazione Civile è necessario portare una domanda su modello TT 2112 che dobbiamo compilare e firmare. Dobbiamo effettuare un versamento di 22,40 euro con bollettino postale 9001, quindi fare un versamento di 16 euro con bollettino postale 4028. Dobbiamo portare la carta d’identità valida, un certificato medico in marca da bollo da 16 euro con foto che non sia stato fatto più di 3 mesi prima. Al momento della visita dobbiamo portare anche un altro certificato sanitario rilasciato dal medico di famiglia. Sono necessarie 2 foto tessera e la fotocopia del codice fiscale.

Una scelta importante

Quanto costa prendere la patente B? Se decidiamo di seguire le lezioni in autoscuola potremmo spendere 700 euro. Se decidiamo di fare l’esame da privatista potremmo spendere 200 euro. A questi costi bisogna aggiungere le 6 ore obbligatorie di guida. L’importo varia dai 200 euro ai 400 euro circa. Se abbiamo bisogno di più ore, il costo aumenta. La documentazione richiesta dalla Motorizzazione Civile ci costa 150 euro. L’accesso all’esame teorico costa 100 euro.

Il risparmio tra autoscuola ed esame da privatista si aggira sui 200 o 300 euro tenendo conto che la preparazione da soli nasconde maggiori insidie e incertezze. Con l’autoscuola possiamo ricevere maggiori spiegazioni e presentarci con minori dubbi. In Italia la differenza di costi tra una città e l’altra è notevole. Tra Roma e Milano la differenza di costi è di 70 euro a favore della Capitale. Quindi potremmo informarci anche su questo dettaglio se vogliamo risparmiare.

Quanto costa prendere la patente B, C e CQC

Quasi nessuno decide di prendere tutte le patenti quando studia per la patente B. Eppure ci sono svariati motivi per cui dovremmo farlo. A 18 anni molti di noi non hanno ancora deciso cosa fare nella vita. Avere tutte le patenti ci aiuta a lavorare nel mentre che scegliamo il nostro percorso lavorativo. La patente C con cui possiamo guidare i camion è molto richiesta anche per lavori stagionali. La patente CQC è molto richiesta per lavorare ne settore trasporto merci.

I pro e i contro di prendere tutte le patenti? Naturalmente a favore c’è che risparmiamo sui costi di documentazione e sul costo delle guide. Prendendo tutte le patenti faremmo solo un corso di guida, prendendole separatamente dovremmo fare 2 corsi. Possiamo scegliere le prime date disponibili per gli esami e nel mentre che aspettiamo per la B potremmo fare gli altri. Le patenti ci permettono di cominciare a lavora subito. Gli svantaggi sono dati dal dover studiare più materiale e dover pagare tutto subito. Il corso per la patente C e CQC insieme si aggira sui 2.500 euro.