Chi soffre di problemi alla tiroide subisce numerosi scompensi a livello endocrino e ormonale nel proprio organismo. Se alcune disfunzioni di simile portata si possono contenere attraverso l’utilizzo di farmaci specifici, è importante anche seguire una alimentazione corretta. Chi soffre di ipotiroidismo, ad esempio, sa bene che una dieta ricca di iodio è importante per garantire che questa importante ghiandola dell’organismo funzioni meglio. Altro elemento fondamentale per il funzionamento ottimale della tiroide è un minerale che si trova in quantità maggior in alcuni cibi. Stiamo parlando del selenio e di seguito spieghiamo perché è così importante per chi soffre di problemi alla tiroide.

A cosa serve il selenio per le funzioni della tiroide

Se lo iodio è indispensabile per produrre gli ormoni tiroidei, il selenio agisce sul metabolismo di tali ormoni. La sua principale funzione è quella antiossidante e di contrasto ai radicali liberi che possono generare stress ossidativo. Il ruolo che il selenio svolge nel corretto funzionamento del metabolismo a livello tiroideo è oggetto di studi da diversi anni ormai. Questo sottolinea l’importanza che un simile minerale riveste all’interno del processo. In buona sostanza, il selenio agisce nel processo di conversione della tiroxina T4 in triiodotironina T3 garantendo una adeguata funzionalità tiroidea.

Ecco i preziosi alimenti che migliorano sorprendentemente salute e funzione della tiroide

Per facilitare il corretto funzionamento della tiroide, si potrà seguire una alimentazione che garantisca un adeguato apporto di selenio all’organismo. In natura esistono diversi cibi che sono fonte naturale di selenio. Tra questi possiamo indicare i broccoli, il tonno fresco e le sardine, i cereali integrali come il riso integrale, i semi di senape o di girasole e la frutta secca.

Ecco i preziosi alimenti che migliorano sorprendentemente salute e funzione della tiroide. È sempre raccomandabile non abusare degli alimenti suggeriti e di assumerli secondo le quantità che indica il proprio medico o specialista di fiducia. Seguendo un’alimentazione sana e ricca di tutti i nutrienti necessari, si potrà conservare o migliorare lo stato di salute della propria tiroide ed evitare l’ipotiroidismo.

