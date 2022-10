Arterie e cuore potrebbero sentirsi più giovani con questo pesce molto economico

Potremmo stare qui mille giorni a parlare dei famosi rimedi della nonna e delle tradizioni della nostra storia. Quando molto spesso la salute si legherebbe direttamente alla tavola. Ricordiamo infatti che nella nostra cultura la dieta mediterranea ha invaso le tavole di tutto il Mondo, portando non solo sapore, ma anche tanti benefici. Proprio uno dei pesci più caratteristici della nostra gastronomia sarebbe al centro dell’ennesimo studio medico. Un pesce incredibilmente economico, che addirittura entra nei proverbi popolari, legati al popolo e alla gente povera. Un pesce da sempre conosciuto perché sarebbe un alleato importante dei denti e delle ossa. Parliamo delle acciughe, ma cerchiamo anche di scoprire qualche curiosità meno conosciuta.

Quando il servo mangia l’alice

Un antico proverbio italiano sostiene che il servo e il popolano si nutrono di alici, o acciughe. Alimento ricco di vitamine, acqua, minerali e proteine. Sempre presente sulle tavole dei nostri nonni, e talmente apprezzato da riuscire a entrare con prepotenza anche sulla pizza. L’acciuga ha sempre rappresentato una piccola riserva ma assolutamente importante di proteine in grado di dare energia. Proprio quella che serviva ai popolani che lavoravano la terra tutto il giorno o portavano le mandrie ai pascoli.

Arterie e cuore potrebbero sentirsi più giovani ma non solo

Secondo la scienza alimentare l’acciuga sarebbe una potente alleata del nostro cuore grazie al suo bagaglio di acidi grassi omega 3. Sostanze che, come sappiamo, combatterebbero il colesterolo, migliorando lo stato di salute del nostro cuore. Ma attenzione che l’alice sempre presente sulle tavole dei nostri nonni, avrebbe anche una valenza metabolica. Nel senso che le sarebbe riconosciuto un compito molto importante nella velocizzazione del metabolismo e della digestione. Attenzione però a non esagerare con il consumo di questo pesce che avrebbe anche delle quantità importanti di colesterolo. Stando attenti anche ad altre gustose trappole della nostra tavola.

Quali sarebbero le acciughe più buone del Mondo

Come accade quasi sempre anche per le acciughe, l’Italia è un produttore in assoluto di eccellenza. Molto conosciute e apprezzate sono le acciughe siciliane, maturate nel salutare e gustoso sale di Trapani. Ma stando alle tabelle internazionali di gradimento, le acciughe più buone del pianeta sarebbero quelle spagnole. In particolare, quelle allevate nel Mar Cantabrico. Caratteristica di questi pesci sarebbe quella di vivere in un habitat molto freddo, che le porterebbe ad accumulare quei grassi così benefici per tutti coloro che poi le andrebbero a mangiare. Arterie e cuore potrebbero sentirsi più giovani con questo pesce molto economico, ma estremamente utile.