Chi soffre di colesterolo alto potrebbe davvero inserire nel menù pizza e birra

Secondo le ultime statistiche a nostra disposizione quasi 3 milioni di italiani soffrirebbero di colesterolo troppo alto. Costi che peserebbero e non poco anche sulla sanità nazionale. In modo particolare i soggetti più a rischio sarebbero quelli nel range di età dai 35 ai 75 anni.

E attenzione che non sono più solo gli uomini ad avere il colesterolo fuori controllo, ma le quote rosa sarebbero in grande recupero. Probabilmente a causa anche di un’alimentazione spesso errata e di una dieta poco equilibrata. Ricordiamo anche che gli specialisti insistono sull’importanza di fare sport per aiutare il cuore, riducendo in maniera naturale la quantità di grassi nel sangue, scegliendo magari qualche attrezzo semplice per fare attività anche a casa. Ovviamente parlare di colesterolo alto e di dieta in casa degli italiani potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Ma in una tematica sempre molto scottante, cerchiamo di capire se chi soffre di colesterolo alto potrebbe davvero permettersi nel menù pizza e birra.

Quale tipo di pizza scegliere

Se siamo in cura per ipercolesterolemia, con tanto di prescrizioni mediche, dovremmo seguire alla lettera ciò che lo specialista ci prescrive. In base, infatti alla nostra situazione clinica, il medico potrebbe consigliarci eventualmente una pizza molto semplice, magari fatta in casa. Sicuramente non più di un paio di volte al mese, evitando tutti quei condimenti che potrebbero alzare il colesterolo. Quindi tra le sicure candidate potrebbero esserci la Marinara, la Margherita e la pizza con le verdure. Attenzione a non eccedere con la mozzarella, usando magari quella light. E attenzione anche a non considerare il tonno in scatola un ingrediente così leggero. Infatti, tranne che per quello al naturale, gli altri potrebbero contenere dei conservanti e dei sali che potrebbero rivelarsi nocivi per il colesterolo.

Chi soffre di colesterolo alto può bere la birra?

E veniamo alla bevanda che tradizionalmente abbiniamo alla pizza, cioè la birra. In questo caso, se il colesterolo fosse sotto cura medica, questa bevanda non sarebbe assolutamente consigliata. Sono molti gli studi e molti gli esperti di alimentazione che hanno affrontato proprio il tema della birra e del colesterolo. Per coloro che soffrono di un colesterolo leggermente fuori norma, potrebbe esserci anche l’opportunità di bere una birra ogni tanto assieme alla pizza. L’ideale sarebbe quello di assumerne una senza alcol. Molto diverso invece è il discorso, come dicevamo, per coloro che soffrono di colesterolo troppo alto. In questo caso gli alcolici, birra compresa, sarebbero uno dei fattori maggiormente a rischio per la salute cardiovascolare.

