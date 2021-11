Mentre le nostre vite continuano a turbinare in modo frenetico travolte dai mille impegni e pensieri, le Stelle ancora volteggiano sopra di noi.

Infatti, sebbene non ce ne rendiamo conto, gli astri non risentono di tutti gli imprevisti della nostra vita sui quali, però, potrebbero influire.

Non a caso, avevamo previsto grandi colpi di scena per la fine di ottobre per alcuni segni in base ai movimenti della Luna.

Ma i responsabili per cui arriverebbero fiumi di denaro e opportunità a novembre per questi fortunatissimi segni secondo l’oroscopo 2021 sarebbero alcuni pianeti.

La potenza di Urano

Alcuni segni, c’è poco da fare, potrebbero rimanere spiazzati di fronte ad alcuni cambiamenti imprevisti ed andare in totale affanno. Questo è quello che probabilmente è accaduto per tutto ottobre ai nati Toro, che hanno dovuto affrontare un mese complesso e ricco di sfide.

Tuttavia, sembrano arrivare buone notizie grazie all’influenza positiva di Urano che smorzerà, invece, gli influssi di Giove e Plutone, responsabili delle recenti faticacce affrontate.

È il momento di mantenere calma e lucidità perché le continue pressioni potrebbero tirare fuori dal Toro una vitalità inaspettata portandolo a incornare nuovi successi.

Sarà proprio la tenacia e la forza muscolare del Toro a farlo emergere nel lavoro regalando energie esplosive, motivazione e gratificazioni.

Arriverebbero fiumi di denaro e opportunità a novembre per questi fortunatissimi segni secondo l’oroscopo 2021

Così come per il Toro, ottobre è stato un mese davvero complesso anche per il Capricorno, ma la pazienza è la virtù dei forti. Infatti, sebbene ci sia ancora un Mercurio non proprio ammiccante a contrastare i piani, arrivano Marte e Venere a dare nuova linfa. Gli influssi positivi dei due Pianeti doneranno un irresistibile fascino al Capricorno che farà faville sulle scene amorose. La stessa sicurezza sarà la chiave del successo anche per nuove opportunità lavorative, facendosi notare, magari, da qualcuno ai piani alti. Attenzione però a non montarci troppo la testa perché il mese potrebbe essere molto positivo ma più in alto si arriva e più forte si cade.

Parola d’ordine: precauzione.

Tutto il Cosmo a favore

Concludiamo la nostra classifica con uno dei segni che questo mese, giocando le carte giuste, potrebbe fare davvero faville.

Saranno infatti Marte, Venere, Urano e Plutone a sorreggere e portare in alto i nati tra il 23 agosto e il 22 settembre: i Vergine.

Finalmente la Vergine riuscirà a fugare i dubbi ed eliminare quella fastidiosa nebbia nei pensieri che la ha distolta dagli obiettivi. Tutti i progetti lasciati in sospeso potrebbero prendere improvvisamente forma con lampi di genio inaspettati.

Inoltre, grazie a Venere, i Vergine saranno carichi di magnetismo, utile negli affari tanto quanto nell’amore.

Approfondimento

