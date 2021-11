Per chi non lo sapesse, proprio questo è il lungo periodo dell’olio d’oliva. Da fine ottobre e per tutto novembre, infatti, si procede alla raccolta delle olive e alla loro lavorazione negli oleifici.

Non a caso, poi, il verde oliva è il colore beauty per eccellenza di tutto l’autunno e in un articolo precedente abbiamo visto come poterlo utilizzare per make up e manicure.

Potremmo definire l’olio d’oliva come “oro liquido”, sia per il suo prezzo sempre elevato sia per le sue innumerevoli funzioni. Tra quelle casalinghe, culinarie e di bellezza per il corpo, c’è l’imbarazzo della scelta.

Quindi, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di dedicare un articolo a questo prodotto protagonista dell’autunno. In realtà, ad una sua particolare versione: quello ormai vecchio.

Quando scade

Quando lo definiamo vecchio, parliamo di un olio d’oliva che ha superato la sua data di conservazione. Forse pochi lo sanno ma anche questo prodotto alimentare ha una scadenza. Solitamente, infatti, non potrebbe essere utilizzato dopo un periodo superiore ai 18 mesi.

Nonostante ciò, per evitare sprechi alimentari come ci suggerisce quest’articolo, potremmo assaggiarlo per capire se è ancora buono.

Inoltre, potremmo valutare anche:

l’odore, se sa di rancido con sentori che ricordano quello della pittura o del solvente;

il colore, che non va bene quando si allontana dal verde al dorato inteso.

In tutti questi casi, potremmo, allora, pensare che sia ormai giunta la sua ora.

Buttandolo, però, commettiamo un vero peccato perché l’olio d’oliva vecchio e scaduto può continuare ad esserci utile.

Chi getta l’olio d’oliva vecchio commette uno sbaglio gigantesco perché è ancora prezioso per queste 5 funzioni

Proprio l’olio d’oliva sembra avere sette vite come un gatto: pare sul punto di “morire” ma rinasce ogni volta.

Infatti, proprio quando pensiamo di cestinarlo perché passato, ecco che quest’olio può tornare in vita, avendo ancora qualche carta da giocarsi.

Quindi, chi getta l’olio d’oliva vecchio può commette davvero uno sbaglio gigantesco perché è ancora prezioso per queste 5 funzioni:

lo possiamo usare per le scarpe, perché nutre la pelle mascherando piccole imperfezioni e le rende lucide e apparentemente nuove; può essere usato per qualsiasi cerniera che cigola, perché fa sparire ogni rumore ma anche per oleare qualsiasi meccanismo arrugginito e farlo aprire immediatamente; lo possiamo usare per lucidare i nostri mobili di legno, soprattutto quelli del giardino prima di conservarli; per pulire le mani sporche di vernice; infine, lo possiamo usare per ungere tutti i portacandele per evitare che la cera si appiccichi.

