Se siamo rimasti sbigottiti dalla notizia che ormai anche questo mese è agli sgoccioli, potremmo trovare nuova forza e motivazione grazie alle Stelle.

Le settimane che ci condurranno verso la fine di ottobre saranno ricche di sorprese molto interessanti per alcuni di noi grazie alla Luna. Se già infatti l’oroscopo 2021 annunciava una pioggia di denaro su questi segni grazie agli influssi lunari scopriremo che, per altri, il mese termina davvero col botto.

Ottobre potrebbe finire con soldi e fortuna a volontà per questi fortunatissimi segni secondo l’oroscopo 2021

Come detto, la Luna donerà il massimo della sua influenza nelle prossime settimane. Infatti da mercoledì 20 ottobre, in cui avremo il piacere di vederla piena, questa porterà influssi positivi per il segno dell’Acquario. Le settimane passate sono state ricche di sfide per l’Acquario che, sebbene sia sempre determinato ad ambire al meglio, potrebbe esserne uscito infiacchito. Ma proprio da mercoledì, la Luna donerà un’inaspettata forza d’animo e motivazione e una grande fiducia in se stessi. Ma non finisce qui, perché con la Luna interverranno anche Giove e Saturno a portare fortuna negli affari e negli investimenti.

Mercurio e Marte

Ottobre potrebbe finire con soldi e fortuna a volontà per questi fortunatissimi segni secondo l’oroscopo 2021, anche quelli che hanno iniziato il mese zoppicando.

Sebbene fino ad ora Venere sia stato contrario, saranno invece Mercurio e Marte a portare fortuna ed energia al segno dei Gemelli. I nati tra il 21 maggio e il 21 giugno troveranno nelle prossime settimane il favore di questi Pianeti che porteranno una scarica di energie nuove. I Gemelli vivranno un periodo di grande intraprendenza e creatività, magari sbalordendo il capo e i colleghi con una soluzione brillante. Chi lavora in proprio, invece, potrebbe finalmente riuscire a mettere in pratica quell’idea che fino a poco tempo fa sembrava irrealizzabile.

Segno di fuoco al top

Tutti i segni di fuoco saranno investiti da una scarica di energie positive grazie alla Luna, ma per uno in particolare le cose sembrano andare a gonfie vele. Tutti i nati Leone continueranno a scuotere la criniera e a ruggire come non mai perché sembra che nulla possa fermarli.

Sebbene l’amore del Leone potrebbe richiedere ancora qualche tempo, energia e fortuna abbonderanno nonostante gli influssi negativi di Saturno contro.

Saranno settimane davvero incandescenti per gli affari che potrebbero trovare la giusta conclusione, risvolti inaspettati e la prospettiva di denaro in arrivo.

Insomma, sembra che niente e nessuno potrà fermare il Leone che però dovrà fare attenzione.

L’esagerata autostima e sicurezza potrebbero trasformarsi in presunzione e farci perdere in un bicchiere d’acqua.

