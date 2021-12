Con novembre giunto ormai al termine, le festività sono sempre più vicine. Moltissime donne iniziano a pensare ai colori da usare per le feste e a come decorare le unghie in quest’occasione. Che colore usare? Meglio unghie lunghe o unghie corte? Più nessuna attesa, perché arrivano finalmente le scintillanti unghie del momento, che regalano mani al top e colori irresistibili da scoprire subito.

Le mani dicono tanto di una persona e danno importanti indizi sulla sua età. D’altronde, insieme a loro, basta osservare quest’altra precisa zona del corpo per capire l’età di una persona. Questa brillantissima Nail Art è l’occasione per sfoggiare una mano giovane e curata e unghie straordinariamente luccicanti.

La manicure luminosa ed elegante di tendenza in questo periodo

Si chiamano French Glitter Nails ed è possibile averle in versione classica o in quella ombreggiata. Protagonisti sono i brillantini glitter, in tantissime dimensioni e colorazioni diverse. Attenzione, però, perché non sta bene con ogni forma di unghia. Ecco tutto quello che occorre sapere su questa Nail Art popolarissima fra le donne.

Le unghie più glowy del momento

“Glowy” significa luminoso, scintillante, brillante, insomma tutto ciò che luccica agli occhi. Tutto questo con tanta eleganza che rende la manicure anche sofisticata per le donne più adulte.

La base è di un rosa in perfetta tinta con la propria carnagione e rigorosamente lucido. Bisognerà optare per un colore che richiama perfettamente il nostro letto dell’unghia.

A stupire, però, è la lunetta, ovvero la parte finale dell’unghia, che sarà completamente coperta da brillantini. Color oro, verde, rosso, rose gold, fucsia e argento sono solo alcuni dei possibili colori da scegliere. È possibile optare tanto per la versione in gel che semipermanente.

Arrivano finalmente le scintillanti unghie del momento che regalano mani al top e colori irresistibili

L’ultima celebrità importante a sfoggiare recentemente questa tendenza è stata proprio l’influente Chiara Ferragni. Lei ha scelto la variante del French Glitter in color fucsia.

È fondamentale, ovviamente, chiudere il tutto con un velo di smalto top coat. Questo serve a far diventare i glitter parte naturale dell’unghia, quasi come se fossero collocati in uno strato sottostante.

Se è possibile scegliere tra unghie e french arrotondate e altre più squadrate, non si ha molta scelta sulla forma. Inevitabilmente, questa manicure rende meglio su unghie di media lunghezza o, meglio ancora, proprio lunghe. Di certo è impossibile non brillare durante le festività con mani del genere.

